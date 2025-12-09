https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865359496.html
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне - 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне
Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Telegraph. | 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Telegraph."Мирный план Трампа на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украине не обязана отказывать от территории под контроль России", — говорится в публикации.Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский снова отверг возможность уступок в территориальном вопросе. В понедельник, в интервью Bloomberg, он подчеркнул отсутствие единой точки зрения по поводу будущего Донбасса в рамках переговорного процесса по выходу из украинского кризиса.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
