Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865359496.html
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне - 09.12.2025, ПРАЙМ
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне
Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Telegraph. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:45+0300
2025-12-09T12:45+0300
общество
мировая экономика
донбасс
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
the telegraph
bloomberg
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Telegraph."Мирный план Трампа на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украине не обязана отказывать от территории под контроль России", — говорится в публикации.Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский снова отверг возможность уступок в территориальном вопросе. В понедельник, в интервью Bloomberg, он подчеркнул отсутствие единой точки зрения по поводу будущего Донбасса в рамках переговорного процесса по выходу из украинского кризиса.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251209/ssha-865359344.html
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865351738.html
донбасс
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, донбасс, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, the telegraph, bloomberg, всу, дмитрий песков
Общество , Мировая экономика, ДОНБАСС, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Telegraph, Bloomberg, ВСУ, Дмитрий Песков
12:45 09.12.2025
 
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне

Telegraph: Зеленский подрывает мирный план Трампа отказом уступать территории

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрожает сорвать мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Telegraph.
"Мирный план Трампа на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украине не обязана отказывать от территории под контроль России", — говорится в публикации.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России
12:42
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский снова отверг возможность уступок в территориальном вопросе. В понедельник, в интервью Bloomberg, он подчеркнул отсутствие единой точки зрения по поводу будущего Донбасса в рамках переговорного процесса по выходу из украинского кризиса.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
10:01
 
ОбществоМировая экономикаДОНБАССУКРАИНАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийThe TelegraphBloombergВСУДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала