Зеленский высказался после отставки Ермака

2025-12-09T15:34+0300

украина

владимир зеленский

денис шмыгаль

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прокомментировал возможные кандидатуры на пост руководителя своего Офиса, не исключая при этом, что вакансия может остаться незаполненной. Об этом сообщает издание Страна.ua. "В любом случае нужно делать выбор, а то если пройдет много времени, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без, поэтому нужно определиться", — сказал Зеленский.Среди претендентов на эту роль он упомянул министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова*, первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, заместителя руководителя офиса Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Федорова, при этом отметив существующие с каждым из них трудности. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) 28 ноября провели обыски у руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. В тот день Зеленский заявил, что Ермак подал заявление об отставке. Впоследствии президент Украины подписал указ об освобождении Ермака от должности.

украина

