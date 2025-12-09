Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли задумку Зеленского в отношении Трампа - 09.12.2025
На Западе раскрыли задумку Зеленского в отношении Трампа
На Западе раскрыли задумку Зеленского в отношении Трампа - 09.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли задумку Зеленского в отношении Трампа
Владимир Зеленский пытается выиграть время и рассчитывает сорвать попытки США под руководством Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине, заявил аналитик из | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается выиграть время и рассчитывает сорвать попытки США под руководством Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине, заявил аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на платформе X, комментируя лондонские переговоры главы киевского режима. "Рискуя констатировать очевидное, Зеленский пытается выиграть время. Он хочет затянуть этот процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе сможет каким-то образом саботировать Трампа", — написал Кошкович.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Кирам Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее Axios, ссылаясь на свои источники, отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку отложить мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. По данным издания, это вызывает недовольство у некоторых представителей Белого дома, которые считают европейских лидеров основным препятствием для заключения мирного соглашения.
16:13 09.12.2025 (обновлено: 16:14 09.12.2025)
 
На Западе раскрыли задумку Зеленского в отношении Трампа

Кошкович: Зеленский надеется на срыв плана Трампа по урегулированию конфликта

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается выиграть время и рассчитывает сорвать попытки США под руководством Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине, заявил аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на платформе X, комментируя лондонские переговоры главы киевского режима.
"Рискуя констатировать очевидное, Зеленский пытается выиграть время. Он хочет затянуть этот процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе сможет каким-то образом саботировать Трампа", — написал Кошкович.
В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Кирам Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее Axios, ссылаясь на свои источники, отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку отложить мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.
По данным издания, это вызывает недовольство у некоторых представителей Белого дома, которые считают европейских лидеров основным препятствием для заключения мирного соглашения.
УКРАИНА ЗАПАД Дональд Трамп США Владимир Зеленский Кир Стармер
 
 
