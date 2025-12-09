https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865369491.html
В Раде рассказали, чем Зеленский взбесил США
В Раде рассказали, чем Зеленский взбесил США
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенное Королевство является попыткой замедлить процесс разрешения конфликта на Украине, что вызывает сильное беспокойство в Соединенных Штатах, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Он ушел… в турне по Европе. <…> За всей этой "европросьбой о спасении" прослеживается трагедия: человек, который довел страну до катастрофы, пытается затянуть процесс и найти для себя убежище. И эти попытки не увенчаются успехом - ни в Европе, ни тем более в США. В Соединенных Штатах его маневры уже воспринимают как очередной акт вандализма против их собственной работы, против тех усилий, которые они вкладывают в Украину", — написал Дмитрук.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Кирам Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее Axios, ссылаясь на свои источники, отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку отложить мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.По данным издания, это вызывает недовольство у некоторых представителей Белого дома, которые считают европейских лидеров основным препятствием для заключения мирного соглашения.
В Раде рассказали, чем Зеленский взбесил США
