https://1prime.ru/20251209/zhkhk-865375948.html
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ - 09.12.2025, ПРАЙМ
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов жилищно-коммунальных услуг. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T19:13+0300
2025-12-09T19:13+0300
2025-12-09T19:13+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863807272_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_55ea7bfc22f9fb27ac5645164fe0ad08.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов жилищно-коммунальных услуг. "Обращаюсь сейчас к своим коллегам и в правительстве, и в регионах Российской Федерации, чтобы ни в коем случае не допускать необоснованного роста тарифов в системе ЖКХ", - сказал глава государства в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://1prime.ru/20251206/zhkkh-865275751.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863807272_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_dbbecb99533b49dcf2ec8f62941b8178.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, жкх
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ЖКХ
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов жилищно-коммунальных услуг
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов жилищно-коммунальных услуг.
"Обращаюсь сейчас к своим коллегам и в правительстве, и в регионах Российской Федерации, чтобы ни в коем случае не допускать необоснованного роста тарифов в системе ЖКХ", - сказал глава государства в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на развитие ЖКХ в трех регионах