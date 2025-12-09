Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов жилищно-коммунальных услуг. "Обращаюсь сейчас к своим коллегам и в правительстве, и в регионах Российской Федерации, чтобы ни в коем случае не допускать необоснованного роста тарифов в системе ЖКХ", - сказал глава государства в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
19:13 09.12.2025
 
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов жилищно-коммунальных услуг.
"Обращаюсь сейчас к своим коллегам и в правительстве, и в регионах Российской Федерации, чтобы ни в коем случае не допускать необоснованного роста тарифов в системе ЖКХ", - сказал глава государства в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
