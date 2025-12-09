https://1prime.ru/20251209/zoloto--865349153.html

Стоимость золота стабильна после снижения днем ранее

2025-12-09T08:23+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

федрезерв

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна во вторник утром после ее снижения за предыдущую торговую сессию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо опускалась - на 3,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, - до 4 214,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущую торговую сессию котировки драгоценного металла понизились на 0,6%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,36% - до 58,615 доллара за унцию. Мировые рынки находятся в ожидании проведения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут обнародованы 10 декабря. По данным CME Group, 89,4% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится. Возможное снижение учетной ставки Федрезерва США может ослабить курс доллара, что, в свою очередь, поддержит спрос на золото держателей других валют и поднимает котировки драгоценного металла.

