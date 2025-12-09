Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота стабильна после снижения днем ранее - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/zoloto--865349153.html
Стоимость золота стабильна после снижения днем ранее
Стоимость золота стабильна после снижения днем ранее - 09.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота стабильна после снижения днем ранее
Стоимость золота стабильна во вторник утром после ее снижения за предыдущую торговую сессию, следует из данных торгов. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T08:23+0300
2025-12-09T08:23+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна во вторник утром после ее снижения за предыдущую торговую сессию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо опускалась - на 3,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, - до 4 214,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущую торговую сессию котировки драгоценного металла понизились на 0,6%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,36% - до 58,615 доллара за унцию. Мировые рынки находятся в ожидании проведения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут обнародованы 10 декабря. По данным CME Group, 89,4% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится. Возможное снижение учетной ставки Федрезерва США может ослабить курс доллара, что, в свою очередь, поддержит спрос на золото держателей других валют и поднимает котировки драгоценного металла.
https://1prime.ru/20251205/rezervy-865249326.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, федрезерв
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex, Федрезерв
08:23 09.12.2025
 
Стоимость золота стабильна после снижения днем ранее

Цены на золото стабильны после снижения за предыдущую сессию

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна во вторник утром после ее снижения за предыдущую торговую сессию, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо опускалась - на 3,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, - до 4 214,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущую торговую сессию котировки драгоценного металла понизились на 0,6%.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,36% - до 58,615 доллара за унцию.
Мировые рынки находятся в ожидании проведения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут обнародованы 10 декабря. По данным CME Group, 89,4% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится.
Возможное снижение учетной ставки Федрезерва США может ослабить курс доллара, что, в свою очередь, поддержит спрос на золото держателей других валют и поднимает котировки драгоценного металла.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд
5 декабря, 16:29
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала