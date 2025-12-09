https://1prime.ru/20251209/zoloto--865350879.html
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию - 09.12.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота снижается во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в 4 200 долларов, впервые со 2 декабря, следует из данных | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T09:26+0300
2025-12-09T09:26+0300
2025-12-09T09:26+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в 4 200 долларов, впервые со 2 декабря, следует из данных торгов. По состоянию на 9.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 14,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, - до 4 203,15 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее котировки опускались ниже 4 200 долларов, впервые со 2 декабря. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,24% - до 58,265 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20251209/med--865349543.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота опустилась ниже 4200 долларов впервые со 2 декабря