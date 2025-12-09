https://1prime.ru/20251209/zoloto--865350879.html

Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в 4 200 долларов, впервые со 2 декабря, следует из данных торгов. По состоянию на 9.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 14,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, - до 4 203,15 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее котировки опускались ниже 4 200 долларов, впервые со 2 декабря. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,24% - до 58,265 доллара за унцию.

