Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию - 09.12.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота снижается во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в 4 200 долларов, впервые со 2 декабря, следует из данных | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T09:26+0300
2025-12-09T09:26+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в 4 200 долларов, впервые со 2 декабря, следует из данных торгов. По состоянию на 9.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 14,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, - до 4 203,15 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее котировки опускались ниже 4 200 долларов, впервые со 2 декабря. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,24% - до 58,265 доллара за унцию.
09:26 09.12.2025
 
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота опустилась ниже 4200 долларов впервые со 2 декабря

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в 4 200 долларов, впервые со 2 декабря, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 14,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, - до 4 203,15 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее котировки опускались ниже 4 200 долларов, впервые со 2 декабря.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,24% - до 58,265 доллара за унцию.
