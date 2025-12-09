"Деньги из ниоткуда": Россия сумела заработать на воздухе

https://1prime.ru/20251209/zoloto-865356292.html

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ, Роман Серов. Государство наращивает финансовые резервы, несмотря на физическое сокращение драгметалла. Как это отразится на экономике и не рухнет ли "золотая пирамида" под воздействием непредвиденных обстоятельств — в материале "Прайм".Вечная ценностьТриста миллиардов долларов — столько сейчас стоят госзапасы золота, сообщает ЦБ. Прибавка за год — 112 миллиардов. Но не в физическом эквиваленте: просто драгметалл подорожал в 1,6 раза. При этом количество слитков в хранилищах несколько снизилось.Доля золота в резервах — 42,3%. Для сравнения: в январе 2022-го было чуть более 20%. Валютная часть при этом в 2025-м выросла всего на 1,3% — до 423,9 миллиарда.Так же действуют сейчас многие государства. По подсчетам исследовательской компании BestBrokers, основанным на данных Всемирного золотого совета (WGC), активнее всего золотые запасы пополняли ЦБ Польши, Казахстана и Китая. Да и другие скупали драгметалл тоннами, а то и десятками тонн.Эксперты связывают это с постепенной дедолларизацией мировой торговли и резервов. "Госдолг крупных экономик, в том числе и Соединенных Штатов и, что важнее, неспособность в краткосрочной перспективе погасить эти займы делает акцент ведущих держав на наращивание золотых активов абсолютно обоснованным", — указывает аналитик по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин.По его мнению, доллар США уже утрачивает лидерство и монопольное положение, определяющее основные международные финансовые и товарные коммуникации. Его вытесняют региональные валюты, а глобально — золото как вечная ценность и реальный актив.И то, что Россия решила прирастить богатство, невзирая на сокращение физических запасов драгметалла, свидетельствует: решение приняли верное, добавляет эксперт.По словам портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, если бы Россия продолжала активно наращивать золотой запас, это сделало бы дальнейшие покупки ощутимо дороже. "Но сейчас ситуация обратная, часть резервов уже сформирована, и использование золота в составе ФНБ помогает финансировать расходы бюджета. При высокой цене каждая продажа приносит больше дохода, что делает эту динамику скорее плюсом, чем минусом", - указал он.Рухнет ли "золотая пирамида"С другой стороны, золото, как и любой другой актив, циклично. Рано или поздно последует ценовая коррекция. Спады уже случались, например, после пиков 2011-2012-го и в 2022-м. Однако специалисты уверены, что значимого снижения котировок в ближайшие годы не случится."В отличие от спекулятивной пирамиды, золотой резерв — реальный актив, который не может обесцениться до нуля и не зависит от обязательств конкретного должника", — объясняет экономист Алексей Лерон."Коррекция — это не повод продавать, а шанс купить дешевле перед новым рывком", — соглашается с ним CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф. По его мнению, действия регуляторов — самый убедительный индикатор. За первое полугодие центробанки приобрели свыше 400 тонн золота. И это не случайные сделки, а системная стратегия.Конечно, золото не приносит текущего дохода, как, например, облигации. "Но у России сейчас нет доступа к более легкому и дешевому "бумажному" рынку, облигациям развитых стран в долларах и евро. А валютных альтернатив, кроме юаня, не осталось. Поэтому покупка золота — единственный разумный выход в сложившейся ситуации", — уверен инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.И если драгметалл вдруг подешевеет, рубль, скорее всего, тоже сильно упадет против доллара, а значит, бюджет мало что потеряет, добавляет он.Деньги из ниоткудаМногие думают: если золото подорожало, эту "внезапную" прибыль следует направить на насущные нужды государства. Закрыть часть расходов, развивать инфраструктуру, социальную сферу.Однако такая стратегия слишком рискованная. ЦБ накапливает золото в качестве твердого обеспечения денежной массы. Это гарант стабильности рубля и экономики в целом. По словам Алексея Лерона, резервы выполняют роль страховки на случай внешних шоков, а не "кошелька на каждый день". Продажа значительной части золотого запаса для финансирования текущих трат даст краткосрочный эффект, но ослабит устойчивость к новым санкциям, колебаниям цен на сырье и возможным кризисам на финансовых рынках. Для экономики это означало бы переход от стратегии страхования к "проеданию подушки безопасности".Кроме того, чтобы обратить металл в живые деньги, его нужно продать. И это должны быть масштабные сделки, и они обрушат цену. Чрезмерно кредитоваться под залог золота тоже не выход, ведь это увеличит долговую нагрузку.Гораздо рациональнее рассматривать дополнительную стоимость золотого запаса как усиление кредитоспособности и резервной позиции страны, а социальные и инвестиционные задачи решать через бюджетную политику, налоговую базу и развитие внутреннего финансового рынка, уверен экономист.Главное — сохранить балансМировая финансовая архитектура перестраивается, и золото снова в центре внимания. Но что, если баланс ЦБ чрезмерно "озолотится"? Это лишит возможности получать процентный доход от облигаций и увеличит потери при развороте ценового тренда.России до этого пока далеко, ведь в нашей "кубышке" золота еще даже не половина. В этом смысле мы близки к большинству государств, сделавших ставку на драгметалл.Но после достижения 50-процентной отметки (если, конечно, такое случится) имеет смысл задуматься о параллельном развитии других компонентов — валют, ликвидных облигаций и тому подобного. Необходимо понимать, какова должна быть доля золота в резервах, как выстроить баланс с другими активами и что делать, если цены двинутся вниз.Часть ликвидности можно реализовать с дружественными странами. Немного золота допустимо предложить в качестве кредитного залога или продать на азиатских рынках. Однако любые резкие движения — распродажа или попытка жестко привязать рубль к драгметаллу — способны создать турбулентность, послав рынкам негативный сигнал, заключают эксперты.

