Золото дорожает на сохранении благоприятных условий на рынке - 09.12.2025
Золото дорожает на сохранении благоприятных условий на рынке
2025-12-09T18:38+0300
2025-12-09T18:38+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
comex
золото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на ожиданиях снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и сохранении спроса на безопасные активы, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.07 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,84% - до 4 226,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,17% - до 59,67 доллара за унцию. На этой неделе инвесторы ждут решений ФРС США, которые будут опубликованы в среду. Рынок закладывает понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке, регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Как отмечают аналитики, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора в сочетании с сохранением геополитической неопределенности создают благоприятные условия для роста цен на золото. "В условиях продолжающейся геополитической нестабильности, усиливающей привлекательность драгоценных металлов как безопасного убежища, а также мягкой позиции Федеральной резервной системы… путь наименьшего сопротивления для золота по-прежнему лежит в сторону роста", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista). По его словам, цены на золото могут в ближайшее время вернуться к отметке в 4300 долларов за тройскую унцию, если тон ФРС США в среду будет "голубиным".
рынок, мировая экономика, сша, comex, золото
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, Comex, золото
18:38 09.12.2025
 
Золото дорожает на сохранении благоприятных условий на рынке

Золото дорожает во вторник вечером на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на ожиданиях снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и сохранении спроса на безопасные активы, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.07 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,84% - до 4 226,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,17% - до 59,67 доллара за унцию.
На этой неделе инвесторы ждут решений ФРС США, которые будут опубликованы в среду. Рынок закладывает понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке, регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.
Как отмечают аналитики, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора в сочетании с сохранением геополитической неопределенности создают благоприятные условия для роста цен на золото.
"В условиях продолжающейся геополитической нестабильности, усиливающей привлекательность драгоценных металлов как безопасного убежища, а также мягкой позиции Федеральной резервной системы… путь наименьшего сопротивления для золота по-прежнему лежит в сторону роста", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).
По его словам, цены на золото могут в ближайшее время вернуться к отметке в 4300 долларов за тройскую унцию, если тон ФРС США в среду будет "голубиным".
