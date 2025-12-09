https://1prime.ru/20251209/zoloto-865374613.html

Золото дорожает на сохранении благоприятных условий на рынке

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на ожиданиях снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и сохранении спроса на безопасные активы, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.07 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,84% - до 4 226,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,17% - до 59,67 доллара за унцию. На этой неделе инвесторы ждут решений ФРС США, которые будут опубликованы в среду. Рынок закладывает понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке, регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Как отмечают аналитики, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора в сочетании с сохранением геополитической неопределенности создают благоприятные условия для роста цен на золото. "В условиях продолжающейся геополитической нестабильности, усиливающей привлекательность драгоценных металлов как безопасного убежища, а также мягкой позиции Федеральной резервной системы… путь наименьшего сопротивления для золота по-прежнему лежит в сторону роста", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista). По его словам, цены на золото могут в ближайшее время вернуться к отметке в 4300 долларов за тройскую унцию, если тон ФРС США в среду будет "голубиным".

