https://1prime.ru/20251210/aktivy-865411468.html

В США громко высказались о российских активах

В США громко высказались о российских активах - 10.12.2025, ПРАЙМ

В США громко высказались о российских активах

Украина столкнется с серьезными трудностями, если ее союзники не смогут изъять российские активы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T17:27+0300

2025-12-10T17:27+0300

2025-12-10T17:27+0300

мировая экономика

украина

лондон

великобритания

владимир зеленский

эммануэль макрон

дмитрий песков

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина столкнется с серьезными трудностями, если ее союзники не смогут изъять российские активы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom."Если только Макрон, Стармер и Мерц не украдут замороженные российские активы, то они мало что могут сделать. Если это действительно так, то Украина точно будет обречена", — подчеркнул он, комментируя визит Владимира Зеленского в Лондон.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации российских активов, ответные меры последуют. Как подчеркнул представитель Кремля, такие действия повлекут за собой серьезные последствия как для стран, так и для юридических и физических лиц.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные активы ЦБ России, 8 декабря выразила озабоченность тем, что идея репарационного кредита для Украины представляет собой "неизвестную территорию" и может угрожать финансовой стабильности. Она подчеркнула, что получила вопросы о безопасности депозитов от других центральных банков, которые также размещают свои резервы в Euroclear.

https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865408445.html

https://1prime.ru/20251210/ukraina-865406671.html

украина

лондон

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, лондон, великобритания, владимир зеленский, эммануэль макрон, дмитрий песков, euroclear