В США громко высказались о российских активах - 10.12.2025, ПРАЙМ
В США громко высказались о российских активах
мировая экономика
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина столкнется с серьезными трудностями, если ее союзники не смогут изъять российские активы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom."Если только Макрон, Стармер и Мерц не украдут замороженные российские активы, то они мало что могут сделать. Если это действительно так, то Украина точно будет обречена", — подчеркнул он, комментируя визит Владимира Зеленского в Лондон.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации российских активов, ответные меры последуют. Как подчеркнул представитель Кремля, такие действия повлекут за собой серьезные последствия как для стран, так и для юридических и физических лиц.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные активы ЦБ России, 8 декабря выразила озабоченность тем, что идея репарационного кредита для Украины представляет собой "неизвестную территорию" и может угрожать финансовой стабильности. Она подчеркнула, что получила вопросы о безопасности депозитов от других центральных банков, которые также размещают свои резервы в Euroclear.
17:27 10.12.2025
 
В США громко высказались о российских активах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина столкнется с серьезными трудностями, если ее союзники не смогут изъять российские активы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
"Если только Макрон, Стармер и Мерц не украдут замороженные российские активы, то они мало что могут сделать. Если это действительно так, то Украина точно будет обречена", — подчеркнул он, комментируя визит Владимира Зеленского в Лондон.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации российских активов, ответные меры последуют. Как подчеркнул представитель Кремля, такие действия повлекут за собой серьезные последствия как для стран, так и для юридических и физических лиц.
В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные активы ЦБ России, 8 декабря выразила озабоченность тем, что идея репарационного кредита для Украины представляет собой "неизвестную территорию" и может угрожать финансовой стабильности. Она подчеркнула, что получила вопросы о безопасности депозитов от других центральных банков, которые также размещают свои резервы в Euroclear.
