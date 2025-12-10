https://1prime.ru/20251210/argentina-865382255.html

В Аргентине зафиксировали самый высокий уровень безработицы с 2021 года

В Аргентине зафиксировали самый высокий уровень безработицы с 2021 года

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Безработица в Аргентине по итогам двух лет "шоковой терапии", начатой президентом страны Хавьером Милеем, не только не сократилась, но и показала самый высокий уровень с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы. Два года назад во время президентской компании Хавьер Милей обещал урезать государственные расходы, размахивая при этом бензопилой. После прихода к власти в декабре 2023 года он приступил к реализации своих обещаний, в том числе начал масштабную либерализацию рынка труда. Новый закон, подписанный Милеем, предусматривал снижение размеров компенсаций при увольнении, увеличение испытательного срока при найме, а также расширение перечня оснований для расторжения трудовых отношений "по вине" сотрудника. Такие жесткие меры правительства обернулись в итоге тем, что с момента начала реформ уровень безработицы в Аргентине увеличился на 1,9 процентного пункта: с 5,7% до 7,6% по итогам второго квартала 2025 года. При этом в первом квартале показатель подскочил до 7,9% - максимального значения с третьего квартала 2021 года. В основном безработные граждане ищут работу больше года - таких 2,1% от всего населения страны. Реформы Милея негативно отразились и на потребительской активности в стране. Расходы населения снижались четыре квартала подряд - с конца 2023 года, когда началась масштабная перестройка экономической политики, до третьего квартала 2024 года. Лишь затем потребление начало восстанавливаться: по итогам второго квартала 2025 года оно выросло на 9,9% в годовом выражении. Недовольство трудовой реформой выразили и профсоюзы. Ассоциация государственных служащих Аргентины в ноябре провела массовую забастовку. Ее участники выступили против сокращения зарплат и увеличения числа увольнений, связанных с заморозкой зарплаты. Профсоюз назвал трудовую реформу регрессивной и потребовал ее пересмотра.

