Эксперты оценили последствия отказа Аргентины от БРИКС

Аргентина заплатила большую цену в экономическом и репутационном плане, отказавшись два года назад от БРИКС, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. | 10.12.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - ПРАЙМ. Аргентина заплатила большую цену в экономическом и репутационном плане, отказавшись два года назад от БРИКС, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. В среду, 10 декабря, исполняется два года с момента вступления Хавьера Милея в должность президента Аргентины. Одним из его первых решений на новом посту стал отказ от присоединения к БРИКС. "Ущерб, причинённый Аргентине этим поспешным и необдуманным решением отклонить приглашение вступить в БРИКС, безусловно, несет огромные издержки для такой страны, как Аргентина, со слабой экономикой, слабым платёжным балансом и сильной зависимостью от доллара, в то время как эта группа, несомненно, лидирующая в мире, уже значительно превзошла "Большую семёрку", - полагает международный аналитик Кристиан Ламеса. "За эти два года Аргентина упустила историческую возможность. Отказ от вступления в БРИКС был не просто дипломатическим разногласием: это был отказ от пространства, которое сегодня охватывает более 40% населения мира и укрепляет свои позиции в качестве одного из самых динамичных экономических центров планеты. В конечном счёте, страна упустила возможность расширить рынки, получить доступное финансирование и диверсифицировать свою внешнюю политику в мире, который уже открыто является многополярным", - сказал, в свою очередь, президент Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье. Эксперты отмечают, что, отказавшись от БРИКС, Аргентина потеряла доступ к ключевым инструментам, таким как торговля в местных валютах, что является критически важным для страны, хронически страдающей от нехватки долларов, и возможность получения кредитов от Нового банка развития, который финансирует инфраструктуру на гораздо более выгодных условиях, чем западные институты. По словам Перье, наиболее заметными являются экономические потери. Так, отношения с Россией резко ухудшились: экспорт упал с 1,4 миллиарда долларов до всего лишь 250 миллионов долларов. То же самое происходит и с Китаем, где стратегические проекты были парализованы по решению правительства Аргентины. "Пожалуй, самым серьёзным последствием стала утрата автономии. Внешняя политика стала подчиняться решениям Соединённых Штатов, особенно в свете возвращения Дональда Трампа... Отказ от БРИКС стал в этом смысле чётким сигналом: Аргентина добровольно отказалась от возможности самостоятельно управлять своей повесткой дня", - отметил Перье.

