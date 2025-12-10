Фондовые индексы АТР в среду в основном сократились

https://1prime.ru/20251210/atr--865396105.html

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 900,5 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,26%, до 2 492,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index - увеличился на 0,29%, до 25 508,12 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,21%, до 4 135 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 8 579,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,1%, до 50 602,8 пункта. На торги могла серьёзно повлиять макростатистика. Так, безработица в Южной Корее в ноябре, с учетом сезонной коррекции, выросла до 2,7% с 2,6% в октябре. Аналитики ожидали снижения показателя до 2,4%. Также оказывала давление и корпоративные новости. Акции японского разработчика игровых консолей Nintendo подешевели в Токио на 2,7%, а с начала декабря капитализация компании сократилась на 12,8%. В текущем квартале цена на модули оперативной памяти в 12 Гб в Switch 2 выросла на 41%, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на аналитическую фирму Trend Force. Неоднозначная динамика индексов в Китае также могла быть вызвана разнообразной макростатистикой. Так, годовая инфляция в стране по итогам ноября составила лишь 0,7%, а за ноябрь индекс потребительских цен и вовсе сократился - на 0,1%, когда ожидался рост на 0,2%. Индекс цен производителей при этом снизился на 2,2%. Инвесторы обратили внимание и на технологическое новости. Ранее газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Китай обсуждает ограничение на импорт передовых графических процессоров производства американской Nvidia в рамках стремления к самодостаточности в этой сфере, несмотря на разрешение на поставки от президента США Дональда Трамп. В частности, акции китайского производителя чипов Moore Threads Technology в Шанхае подскочили в цене на 17,8%. Позитивно закрылся и индекс сектора недвижимости Китая CSI 300 Real Estate Index, подскочив на 5,9%, в том числе акции China Vanke в Гонконге подорожали на 13,5%, Sunac China – на 8,9%. Vanke в среду провела онлайн-встречу с держателями облигаций для обсуждения плана продления срока их погашения на сумму 2 миллиарда юаней (около 283 миллионов долларов) со сроком 15 декабря, сообщило агентство Блумберг. Рынки также ожидают проведения Центральной экономической рабочей конференции в Китае.

