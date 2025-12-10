https://1prime.ru/20251210/birzha-865387033.html

Биржи АТР в среду снижаются в ожидании решений ФРС США

Биржи АТР в среду снижаются в ожидании решений ФРС США - 10.12.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР в среду снижаются в ожидании решений ФРС США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно снижаются в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС)... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T07:52+0300

2025-12-10T07:52+0300

2025-12-10T07:52+0300

рынок

торги

индексы

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865387033.jpg?1765342323

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно снижаются в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заключительного в этом году заседания, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. На 7.26 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,72% - до 3 881,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,5%, до 2 473,53 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 25 306 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,02%, до 8 587,8 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,26%, до 50 525,5 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,12%, до 4 148,64 пункта. Мировые рынки ожидают в среду вечером объявления итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США и решений относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора. "Азиатские фондовые индексы показывают динамику в светло-красном цвете, так как инвесторы готовятся к пока еще не известному финальному решению ФРС США в этом году", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen). В среду инвесторы также оценивают экономическую статистику из Китая. Согласно государственному статистическому управлению КНР, индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре вырос на 0,7% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков.

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225