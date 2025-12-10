https://1prime.ru/20251210/biznes-865385340.html

Бизнес Аргентины нарастил вложения в доллар из-за обвала песо

2025-12-10T06:45+0300

рынок

финансы

экономика

аргентина

сша

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Бизнес Аргентины рекордно нарастил вложения в доллар из-за четырехкратного обвала песо за два года реформ президента страны Хавьера Милея, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы. Милей два года назад начал "шоковую терапию", затронувшую все сектора аргентинской экономики и большую часть населения страны. Реформатор грозился упразднить центральный банк, и, чтобы оживить слабеющую экономику, заменить песо долларом, когда национальная валюта "станет чем-то вроде музейного экспоната". Но пока этого сделано не было. С момента прихода Милея к власти курс песо упал к доллару почти в четыре раза: с 360,4 песо за доллар в ноябре 2023 года до 1427 песо в конце ноября 2025 года. На этом фоне частный сектор устремился в валюту США: их депозиты в октябре достигли рекордных 35,105 миллиарда долларов. Это максимум со времен выхода страны из периода конвертируемости в 2002 году, когда песо был привязан к доллару и обменивался по курсу один к одному.

рынок, финансы, аргентина, сша