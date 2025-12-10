Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251210/brend-865385032.html
Назван самый популярный бренд обручальных колец в 2025 году
Назван самый популярный бренд обручальных колец в 2025 году
2025-12-10T06:00+0300
2025-12-10T06:00+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самым популярным брендом обручальных колец, которые россияне заказывали из-за рубежа в 2025 году, стал Cartier - его выбирали как женщины, так и мужчины, рассказала РИА Новости руководитель внешних коммуникаций сервиса CDEK.Shopping Екатерина Зубенина. "Интерес к зарубежной ювелирной продукции продолжает расти, а в свадебном сегменте особенно заметно смещение в сторону премиальных брендов. Самый популярный бренд 2025 года - Cartier. Именно модели этого бренда чаще всего выбирают как мужчины, так и женщины", - сказали Зубенина. В среднем мужчины тратят на покупку обручальных колец 91 тысячу рублей, а женщины - около 57 тысяч рублей. По данным CDEK.Shopping, объем продаж в этой категории вырос в четыре раза, а количество заказов увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего женщины выбирали такие модели, как Cartier Trinity Small и Cartier 1895. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение более спокойным вариантам: это, например, платиновое кольцо с бриллиантами огранки "принцесса" и "багет" от Blue Nile, Cartier Maillon Panthère Wedding и Tiffany & Co. Satin Finish. "Спрос смещается в сторону культовых брендов США и Европы, оригинальные изделия которых недоступны на российском рынке. Покупатели выбирают узнаваемый дизайн, качество материалов и символичность моделей. При этом для многих пар важно, чтобы свадебное кольцо выглядело актуально и спустя годы, поэтому минималистичные формы и классические силуэты становятся приоритетом", - добавила Зубенина.
Назван самый популярный бренд обручальных колец в 2025 году

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самым популярным брендом обручальных колец, которые россияне заказывали из-за рубежа в 2025 году, стал Cartier - его выбирали как женщины, так и мужчины, рассказала РИА Новости руководитель внешних коммуникаций сервиса CDEK.Shopping Екатерина Зубенина.
"Интерес к зарубежной ювелирной продукции продолжает расти, а в свадебном сегменте особенно заметно смещение в сторону премиальных брендов. Самый популярный бренд 2025 года - Cartier. Именно модели этого бренда чаще всего выбирают как мужчины, так и женщины", - сказали Зубенина.
В среднем мужчины тратят на покупку обручальных колец 91 тысячу рублей, а женщины - около 57 тысяч рублей. По данным CDEK.Shopping, объем продаж в этой категории вырос в четыре раза, а количество заказов увеличилось в 2,5 раза.
Чаще всего женщины выбирали такие модели, как Cartier Trinity Small и Cartier 1895. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение более спокойным вариантам: это, например, платиновое кольцо с бриллиантами огранки "принцесса" и "багет" от Blue Nile, Cartier Maillon Panthère Wedding и Tiffany & Co. Satin Finish.
"Спрос смещается в сторону культовых брендов США и Европы, оригинальные изделия которых недоступны на российском рынке. Покупатели выбирают узнаваемый дизайн, качество материалов и символичность моделей. При этом для многих пар важно, чтобы свадебное кольцо выглядело актуально и спустя годы, поэтому минималистичные формы и классические силуэты становятся приоритетом", - добавила Зубенина.
 
