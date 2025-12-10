Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/britaniya-865409721.html
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии - 10.12.2025, ПРАЙМ
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил сомнения в разумности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после её заявления о том, что "за последние | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T16:57+0300
2025-12-10T16:57+0300
финляндия
великобритания
сергей лавров
мария захарова
совет федерации
кая каллас
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил сомнения в разумности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после её заявления о том, что "за последние 100 лет Россия атаковала 19 соседних стран, в то время как на неё никто не напал". Свое мнение он разместил в социальной сети X. "Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?" — возмутился Гэллоуэй.В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила под сомнение знания Валтонен по истории и пообещала предоставить ей книгу о русофобии в Финляндии, переведённую на финский язык. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, отметил, что финские элиты демонстрируют сильную русофобию, от которой они не избавились даже после десятилетий сотрудничества с Россией. Он также напомнил о хорошо известном сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и об их участии в блокаде Ленинграда. В конце ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что Россия якобы напала на 19 стран в течение последнего столетия, что было представлено как ложный нарратив. Помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский саркастически ответил на слова Каллас, назвав её выводы "КАЛЛАСальными", и предложил провести для неё урок истории.
https://1prime.ru/20251210/finlyandiya-865385748.html
https://1prime.ru/20251209/finlyandiya-865370309.html
https://1prime.ru/20251209/kallas-865380517.html
финляндия
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, великобритания, сергей лавров, мария захарова, совет федерации, кая каллас, мид
ФИНЛЯНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сергей Лавров, Мария Захарова, Совет Федерации, Кая Каллас, МИД
16:57 10.12.2025
 
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии

Гэллоуэй усомнился в адекватности главы МИД Финляндии после ее слов об РФ

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил сомнения в разумности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после её заявления о том, что "за последние 100 лет Россия атаковала 19 соседних стран, в то время как на неё никто не напал". Свое мнение он разместил в социальной сети X.
"Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?" — возмутился Гэллоуэй.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине
07:09
В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила под сомнение знания Валтонен по истории и пообещала предоставить ей книгу о русофобии в Финляндии, переведённую на финский язык.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, отметил, что финские элиты демонстрируют сильную русофобию, от которой они не избавились даже после десятилетий сотрудничества с Россией. Он также напомнил о хорошо известном сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и об их участии в блокаде Ленинграда.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"Должны молиться". В Финляндии выступили с громким призывом по России
Вчера, 16:52
В конце ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что Россия якобы напала на 19 стран в течение последнего столетия, что было представлено как ложный нарратив.
Помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский саркастически ответил на слова Каллас, назвав её выводы "КАЛЛАСальными", и предложил провести для неё урок истории.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России
Вчера, 22:57
 
ФИНЛЯНДИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯСергей ЛавровМария ЗахароваСовет ФедерацииКая КалласМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала