Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии

Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии - 10.12.2025, ПРАЙМ

Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии

10.12.2025

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил сомнения в разумности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после её заявления о том, что "за последние 100 лет Россия атаковала 19 соседних стран, в то время как на неё никто не напал". Свое мнение он разместил в социальной сети X. "Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?" — возмутился Гэллоуэй.В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила под сомнение знания Валтонен по истории и пообещала предоставить ей книгу о русофобии в Финляндии, переведённую на финский язык. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, отметил, что финские элиты демонстрируют сильную русофобию, от которой они не избавились даже после десятилетий сотрудничества с Россией. Он также напомнил о хорошо известном сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и об их участии в блокаде Ленинграда. В конце ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что Россия якобы напала на 19 стран в течение последнего столетия, что было представлено как ложный нарратив. Помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский саркастически ответил на слова Каллас, назвав её выводы "КАЛЛАСальными", и предложил провести для неё урок истории.

