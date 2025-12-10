https://1prime.ru/20251210/britaniya-865409721.html
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии - 10.12.2025, ПРАЙМ
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил сомнения в разумности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после её заявления о том, что "за последние | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T16:57+0300
2025-12-10T16:57+0300
2025-12-10T16:57+0300
финляндия
великобритания
сергей лавров
мария захарова
совет федерации
кая каллас
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил сомнения в разумности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после её заявления о том, что "за последние 100 лет Россия атаковала 19 соседних стран, в то время как на неё никто не напал". Свое мнение он разместил в социальной сети X. "Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?" — возмутился Гэллоуэй.В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила под сомнение знания Валтонен по истории и пообещала предоставить ей книгу о русофобии в Финляндии, переведённую на финский язык. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, отметил, что финские элиты демонстрируют сильную русофобию, от которой они не избавились даже после десятилетий сотрудничества с Россией. Он также напомнил о хорошо известном сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и об их участии в блокаде Ленинграда. В конце ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что Россия якобы напала на 19 стран в течение последнего столетия, что было представлено как ложный нарратив. Помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский саркастически ответил на слова Каллас, назвав её выводы "КАЛЛАСальными", и предложил провести для неё урок истории.
https://1prime.ru/20251210/finlyandiya-865385748.html
https://1prime.ru/20251209/finlyandiya-865370309.html
https://1prime.ru/20251209/kallas-865380517.html
финляндия
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, великобритания, сергей лавров, мария захарова, совет федерации, кая каллас, мид
ФИНЛЯНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сергей Лавров, Мария Захарова, Совет Федерации, Кая Каллас, МИД
Антироссийское заявление главы МИД Финляндии вызвал недоумение в Британии
Гэллоуэй усомнился в адекватности главы МИД Финляндии после ее слов об РФ