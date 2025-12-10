Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году - 10.12.2025
Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году
Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году - 10.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году
Самое доступное жилье в 2025 году туристы в России могли забронировать в Орловской, Брянской и Астраханской областях, самое дорогое - на Алтае, в... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T09:37+0300
2025-12-10T09:37+0300
бизнес
туризм
недвижимость
астраханская область
алтай
карачаево-черкесия
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861951398_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b208624e64218f8a062b6a4e3b0beaf2.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самое доступное жилье в 2025 году туристы в России могли забронировать в Орловской, Брянской и Астраханской областях, самое дорогое - на Алтае, в Калининградской области, Карачаево-Черкесии и на Камчатке, выяснили для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). Компания проанализировала бронирования всех видов туристического жилья за период с 1 января по 31 декабря, включая завершенные и запланированные до конца года, и сравнила с аналогичными показателями 2024 года. "Доступнее всего в 2025 году было бронирование туристического жилья в Орловской, Брянской и Астраханской областях – около 3,7 тысячи рублей за ночь. В этих регионах высока доля бюджетных объектов размещения, а спрос остается умеренным, что способствует сохранению невысокой стоимости", - говорится в исследовании. Лидируют по средней стоимости среди регионов России в этом году Алтай (средний чек за ночь – 7,2 тысячи рублей), Калининградская область (6,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (6,8 тысячи рублей) и Камчатский край (6,4 тысячи рублей). "Это во многом связано с растущим спросом на отдых в уникальных природных локациях и экологический туризм. Калининград традиционно привлекает путешественников своей исторической и культурной идентичностью, уникальной локальной кухней и особой "европейской" атмосферой", - полагают в сервисе. В целом, по оценке платформы, рост цен на туристическое жилье в России в 2025 году замедлился - средний чек за ночь вырос на 5% и достиг 5,3 тысячи рублей. В прошлом году он вырос на 16%. "Такая динамика отражает общий тренд – рост турпотока замедляется, а россияне становятся более чувствительными к стоимости услуг", - отметили в компании. Что касается типов туристического жилья, сильнее всего подорожали санатории (на 21%, а средний чек за ночь был на уровне 9,2 тысячи рублей) и загородные отели (17%, 9,7 тысячи рублей). Меньше всего подорожание затронуло апарт-отели и глэмпинги. Среди гостиниц стандартные номера в отелях "3 звезды" подорожали на 10%, а средний чек за ночь составил 5,1 тысячи рублей, "1–2 звезды" - на 9%, до 3,5 тысячи рублей. Четырехзвездочные отели прибавили в цене 7% (7,9 тысячи рублей за ночь). Средний чек в "пятерках" остался на прошлогоднем уровне – 16,6 тысячи рублей за ночь.
астраханская область
алтай
карачаево-черкесия
бизнес, туризм, недвижимость, астраханская область, алтай, карачаево-черкесия, мтс
Бизнес, Туризм, Недвижимость, Астраханская область, АЛТАЙ, Карачаево-Черкесия, МТС
09:37 10.12.2025
 
Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году

Bronevik.com: самое доступное жилье было в Орловской и Брянской областях

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Отдых в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самое доступное жилье в 2025 году туристы в России могли забронировать в Орловской, Брянской и Астраханской областях, самое дорогое - на Алтае, в Калининградской области, Карачаево-Черкесии и на Камчатке, выяснили для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС).
Компания проанализировала бронирования всех видов туристического жилья за период с 1 января по 31 декабря, включая завершенные и запланированные до конца года, и сравнила с аналогичными показателями 2024 года.
"Доступнее всего в 2025 году было бронирование туристического жилья в Орловской, Брянской и Астраханской областях – около 3,7 тысячи рублей за ночь. В этих регионах высока доля бюджетных объектов размещения, а спрос остается умеренным, что способствует сохранению невысокой стоимости", - говорится в исследовании.
Лидируют по средней стоимости среди регионов России в этом году Алтай (средний чек за ночь – 7,2 тысячи рублей), Калининградская область (6,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (6,8 тысячи рублей) и Камчатский край (6,4 тысячи рублей).
"Это во многом связано с растущим спросом на отдых в уникальных природных локациях и экологический туризм. Калининград традиционно привлекает путешественников своей исторической и культурной идентичностью, уникальной локальной кухней и особой "европейской" атмосферой", - полагают в сервисе.
В целом, по оценке платформы, рост цен на туристическое жилье в России в 2025 году замедлился - средний чек за ночь вырос на 5% и достиг 5,3 тысячи рублей. В прошлом году он вырос на 16%. "Такая динамика отражает общий тренд – рост турпотока замедляется, а россияне становятся более чувствительными к стоимости услуг", - отметили в компании.
Что касается типов туристического жилья, сильнее всего подорожали санатории (на 21%, а средний чек за ночь был на уровне 9,2 тысячи рублей) и загородные отели (17%, 9,7 тысячи рублей). Меньше всего подорожание затронуло апарт-отели и глэмпинги.
Среди гостиниц стандартные номера в отелях "3 звезды" подорожали на 10%, а средний чек за ночь составил 5,1 тысячи рублей, "1–2 звезды" - на 9%, до 3,5 тысячи рублей. Четырехзвездочные отели прибавили в цене 7% (7,9 тысячи рублей за ночь). Средний чек в "пятерках" остался на прошлогоднем уровне – 16,6 тысячи рублей за ночь.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
РСТ сообщил о повышенном спросе на отели в Крыму в новогодние праздники
27 ноября, 11:25
 
