Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году

Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году

2025-12-10T09:37+0300

бизнес

туризм

недвижимость

астраханская область

алтай

карачаево-черкесия

мтс

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самое доступное жилье в 2025 году туристы в России могли забронировать в Орловской, Брянской и Астраханской областях, самое дорогое - на Алтае, в Калининградской области, Карачаево-Черкесии и на Камчатке, выяснили для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). Компания проанализировала бронирования всех видов туристического жилья за период с 1 января по 31 декабря, включая завершенные и запланированные до конца года, и сравнила с аналогичными показателями 2024 года. "Доступнее всего в 2025 году было бронирование туристического жилья в Орловской, Брянской и Астраханской областях – около 3,7 тысячи рублей за ночь. В этих регионах высока доля бюджетных объектов размещения, а спрос остается умеренным, что способствует сохранению невысокой стоимости", - говорится в исследовании. Лидируют по средней стоимости среди регионов России в этом году Алтай (средний чек за ночь – 7,2 тысячи рублей), Калининградская область (6,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (6,8 тысячи рублей) и Камчатский край (6,4 тысячи рублей). "Это во многом связано с растущим спросом на отдых в уникальных природных локациях и экологический туризм. Калининград традиционно привлекает путешественников своей исторической и культурной идентичностью, уникальной локальной кухней и особой "европейской" атмосферой", - полагают в сервисе. В целом, по оценке платформы, рост цен на туристическое жилье в России в 2025 году замедлился - средний чек за ночь вырос на 5% и достиг 5,3 тысячи рублей. В прошлом году он вырос на 16%. "Такая динамика отражает общий тренд – рост турпотока замедляется, а россияне становятся более чувствительными к стоимости услуг", - отметили в компании. Что касается типов туристического жилья, сильнее всего подорожали санатории (на 21%, а средний чек за ночь был на уровне 9,2 тысячи рублей) и загородные отели (17%, 9,7 тысячи рублей). Меньше всего подорожание затронуло апарт-отели и глэмпинги. Среди гостиниц стандартные номера в отелях "3 звезды" подорожали на 10%, а средний чек за ночь составил 5,1 тысячи рублей, "1–2 звезды" - на 9%, до 3,5 тысячи рублей. Четырехзвездочные отели прибавили в цене 7% (7,9 тысячи рублей за ночь). Средний чек в "пятерках" остался на прошлогоднем уровне – 16,6 тысячи рублей за ночь.

астраханская область

алтай

карачаево-черкесия

2025

