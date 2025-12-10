https://1prime.ru/20251210/chili-865384657.html

Чили обогнала Китай в рейтинге крупнейших экспортеров рыбы

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Чили в январе-сентябре текущего года благодаря увеличению поставок рыбы и морепродуктов в Россию вдвое смогла обогнать Китай в рейтинге крупнейших экспортеров, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств. На первом месте, как и годом ранее в аналогичном периоде, осталась Турция - за год ее отгрузки выросли на 6% - до 316 миллионов долларов. Чили свои поставки нарастила до 249,9 миллиона долларов. На третьем месте расположился Китай, который за год увеличил поставки рыбы и морепродуктов в Россию на пятую часть - до 198,7 миллиона долларов. Сразу за ним на четвертом месте оказались Фарерские острова: эта автономная территория Дании поставила в Россию товара сразу на 73,6 миллиона долларов - за год объемы выросли на 2%. Пятое место заняла Индия - правда, за год страна снизила поставки почти на треть, зафиксировавшись на отметке в 65 миллионов долларов. Армения заняла шестое место, за год ее показатели просели на 8% - до 39,5 миллиона долларов. Более заметную отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом показала расположившаяся на седьмой строчке Аргентина - снижение на треть, до 29,1 миллиона долларов. Норвегия (восьмое место), напротив, заметно прибавила - год к году поставки подскочили в 1,7 раза - до 21,5 миллиона долларов. Девятое место заняла Саудовская Аравия, которая в последние годы активно занимается диверсификацией своего экспорта, в том числе за счет развития аквакультуры. Она увеличила экспорт в 1,6 раза - до 13,7 миллиона долларов. Замкнула первую десятку Индонезия, чьи объемы за год снизились на 7% - до 12 миллионов долларов.

