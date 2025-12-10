В ЦБ прокомментировали механизм гарантий для новых иностранных инвестиций

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
2025-12-10T11:43+0300
2025-12-10T11:43+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Работоспособность механизма гарантий для новых иностранных инвестиций можно будет оценить только в 2026 году - определенный интерес к инструменту есть, но практических шагов пока нет, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Для привлечения инвестиций из недружественных государств имело бы смысл создать более простые условия - не только по входу на рынок, но и по выходу из него. Такую возможность дают счета типа "Ин", - сказал он. "Определенный интерес к этому инструменту есть, но практических шагов мы пока не видим. Конечно, прошло совсем немного времени с момента их введения, и, полагаю, что только в следующем году можно будет понимать, насколько это мера сработала", - добавил он. По его словам, повышенные внешние риски мешают иностранным инвесторам приходить на российский рынок. "Поэтому то, что мы делаем сегодня в контексте стимулов, инструментов, инфраструктуры - это задел на будущее", - сказал он. "Кроме того, некоторое время назад появилась возможность удаленной идентификации. Российские банки могут договариваться с иностранными, которые будут проводить необходимую идентификацию. Решается вопрос о более простой постановке на налоговый учет. Но, повторю, это все задел на будущее", - отметил Чистюхин. Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Но чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин". Банк России в августе определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Кроме того, ЦБ РФ снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.
финансы, россия, банки, рф, владимир чистюхин, владимир путин
11:43 10.12.2025
 
В ЦБ прокомментировали механизм гарантий для новых иностранных инвестиций

Чистюхин: гарантии для новых иностранных инвестиций можно оценить в 2026 году

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Работоспособность механизма гарантий для новых иностранных инвестиций можно будет оценить только в 2026 году - определенный интерес к инструменту есть, но практических шагов пока нет, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Для привлечения инвестиций из недружественных государств имело бы смысл создать более простые условия - не только по входу на рынок, но и по выходу из него. Такую возможность дают счета типа "Ин", - сказал он.
"Определенный интерес к этому инструменту есть, но практических шагов мы пока не видим. Конечно, прошло совсем немного времени с момента их введения, и, полагаю, что только в следующем году можно будет понимать, насколько это мера сработала", - добавил он.
По его словам, повышенные внешние риски мешают иностранным инвесторам приходить на российский рынок. "Поэтому то, что мы делаем сегодня в контексте стимулов, инструментов, инфраструктуры - это задел на будущее", - сказал он.
"Кроме того, некоторое время назад появилась возможность удаленной идентификации. Российские банки могут договариваться с иностранными, которые будут проводить необходимую идентификацию. Решается вопрос о более простой постановке на налоговый учет. Но, повторю, это все задел на будущее", - отметил Чистюхин.
Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Но чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин".
Банк России в августе определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Кроме того, ЦБ РФ снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Сбер" ожидает оживления фондового рынка в 2026 году
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанкиРФВладимир ЧистюхинВладимир Путин
 
 
