В ЦБ прокомментировали ситуацию с офертой миноритариям "Южуралзолота"
В ЦБ прокомментировали ситуацию с офертой миноритариям "Южуралзолота"
2025-12-10T12:41+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российское законодательство не делит возможность выставления оферты в зависимости от того, какое лицо стало собственником - государство или частное лицо, надо исполнить обязанность и действовать дальше, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, комментируя ситуацию с офертой миноритариям "Южуралзолота" (ЮГК). Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Банк России направил Росимуществу как новому собственнику компании предписание о необходимости предложить акционерам ЮГК выкуп акций. В ведомстве же заявили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует. "Наша правовая позиция заключается в том, что законодательство содержит четкие нормы на этот счет. Юридических заключений, которые обосновывали бы другую позицию, нам не предоставляли", - прокомментировал Чистюхин. "При приобретении крупного пакета мажоритарный акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них акции. Законодательство не делит возможность выставления оферты в зависимости от того, какое лицо стало собственником – государство или частное лицо. Никакой разницы нет. Надо просто исполнить свою обязанность и действовать дальше", - сказал он. Минфин РФ ожидает завершения сделки по продаже ЮГК в первом полугодии 2026 года, переговоры находятся на продвинутой стадии, сделка будет произведена в два этапа, говорил в конце октября заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, новый инвестор ЮГК должен будет выставить оферту миноритариям компании.
