Долина может избежать ответственности за неуплату налогов, считает юрист

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее ряд СМИ сообщали, что Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги за особняк в поселке Славино, и благодаря чему певица сэкономила 1 миллион рублей. Кроме того, в Славино у артистки есть второй дом. "Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность. На кадастровый учет особняк был поставлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке был дом и в нем жили люди, а на бумаге его не было. Следовательно, не было и объекта налогообложения", - рассказал Хаминский. При этом, чтобы привлечь Долину к уголовной ответственности за неуплату налогов, нужно, чтобы она не уплатила в бюджет минимум 2,7 миллиона рублей, объяснил юрист. "Гипотетический долг Долиной за этот же период может составить порядка 250 тысяч рублей. Таким образом, максимум, что может сделать налоговая – это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года", - заключил Хаминский. Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят" в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме. Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря. Пока шли разбирательства, ФНС выставила Лурье счет на оплату налога за квартиру, поскольку она является титульным собственником, ей пришлось заплатить налог более 100 тысяч рублей. Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

