СМИ рассказали о "тайном доме" Долиной в Подмосковье - 10.12.2025
СМИ рассказали о "тайном доме" Долиной в Подмосковье
СМИ рассказали о "тайном доме" Долиной в Подмосковье - 10.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о "тайном доме" Долиной в Подмосковье
Певица Лариса Долина в течение 12 лет не оформляла дом в Подмосковье в свою собственность, что позволило ей избежать уплаты налогов за особняк в поселке... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T17:07+0300
2025-12-10T17:07+0300
московская область
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861954584_0:522:1337:1274_1920x0_80_0_0_1f230a0c8b65b06f91cb61d4090643b7.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина в течение 12 лет не оформляла дом в Подмосковье в свою собственность, что позволило ей избежать уплаты налогов за особняк в поселке Славино, сообщило издание Life. "Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье. В бюджет не поступило около миллиона рублей налогов с роскошного имения певицы", — говорится в публикации.По информации Life, еще в 2003 году Долина приобрела участок земли в закрытом поселке Славино. Она возвела на нем трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров, а спустя некоторое время начала строить еще более крупный четырехэтажный коттедж площадью 660 квадратных метров, который не оформился как имущество. Как уточнил Life, дом был зарегистрирован в кадастре лишь в августе прошлого года, после того, как Долина стала жертвой мошенничества. Афера с квартирой ДолинойВнимание общественности обратилось к Долиной летом прошлого года, когда стало известно, что она подверглась обману со стороны мошенников, вынудивших ее продать столичную квартиру. Мошенники обрабатывали артистку около четырех месяцев, убеждая ее под видом сохранения средств перевести деньги на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и доход от продажи недвижимости. Ущерб составил не менее 317 миллионов рублей. На основании заявления певицы было возбуждено уголовное дело. Первым задержали курьера Анжелу Цырульникову, а затем еще троих — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября текущего года Балашихинский городской суд приговорил их к тюремным срокам от четырех до семи лет и наложил штраф в размере 900 тысяч рублей на каждого. Кроме того, Долина оспорила сделку продажи квартиры и восстановила свои права на собственность. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность данного решения. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость у артистки, осталась без денег и жилья, обратившись в высшую судебную инстанцию. Заседание запланировано на 16 декабря. На минувшей неделе в эфире Первого канала певица заявила о намерении вернуть покупательнице 112 миллионов рублей, но не уточнила, когда и каким образом это будет сделано — единовременным платежом или частями.
московская область
Новости
московская область, мосгорсуд
Московская область, Мосгорсуд
17:07 10.12.2025
 
СМИ рассказали о "тайном доме" Долиной в Подмосковье

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина в течение 12 лет не оформляла дом в Подмосковье в свою собственность, что позволило ей избежать уплаты налогов за особняк в поселке Славино, сообщило издание Life.
"Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье. В бюджет не поступило около миллиона рублей налогов с роскошного имения певицы", — говорится в публикации.
По информации Life, еще в 2003 году Долина приобрела участок земли в закрытом поселке Славино. Она возвела на нем трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров, а спустя некоторое время начала строить еще более крупный четырехэтажный коттедж площадью 660 квадратных метров, который не оформился как имущество.
Как уточнил Life, дом был зарегистрирован в кадастре лишь в августе прошлого года, после того, как Долина стала жертвой мошенничества.
Афера с квартирой Долиной

Внимание общественности обратилось к Долиной летом прошлого года, когда стало известно, что она подверглась обману со стороны мошенников, вынудивших ее продать столичную квартиру. Мошенники обрабатывали артистку около четырех месяцев, убеждая ее под видом сохранения средств перевести деньги на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и доход от продажи недвижимости. Ущерб составил не менее 317 миллионов рублей.
На основании заявления певицы было возбуждено уголовное дело. Первым задержали курьера Анжелу Цырульникову, а затем еще троих — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября текущего года Балашихинский городской суд приговорил их к тюремным срокам от четырех до семи лет и наложил штраф в размере 900 тысяч рублей на каждого.
Кроме того, Долина оспорила сделку продажи квартиры и восстановила свои права на собственность. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность данного решения. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость у артистки, осталась без денег и жилья, обратившись в высшую судебную инстанцию. Заседание запланировано на 16 декабря.
На минувшей неделе в эфире Первого канала певица заявила о намерении вернуть покупательнице 112 миллионов рублей, но не уточнила, когда и каким образом это будет сделано — единовременным платежом или частями.
Московская область, Мосгорсуд
 
 
