ЕК определит страны, которым не надо запрашивать разрешение на экспорт газа

2025-12-10T18:00+0300

БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока. "С учётом специфики транспортировки природного газа по газопроводам и в форме СПГ, а также для обеспечения своевременной проверки страны производства и условий возможных исключений до того, как газ попадёт на таможенную территорию ЕС, должен быть введён механизм предварительного разрешения. При его отсутствии импорт должен отклоняться", - сказано в документе. Добавляется, что импорт природного газа из стран-производителей может быть освобождён от этой обязанности, если ЕС уже импортировал значительные объёмы газа из этих стран ранее и если эти страны либо продемонстрировали намерение не поддерживать российский газовый сектор - например, введя запрет на импорт российского газа или ограничительные меры в отношении российской газовой инфраструктуры, компаний или лиц, управляющих ими, - либо не располагают инфраструктурой для импорта природного газа по трубопроводам или в виде СПГ. "Еврокомиссия должна составить перечень таких стран", - уточняется я в тексте соглашения. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

