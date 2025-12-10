Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК определит страны, которым не надо запрашивать разрешение на экспорт газа - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251210/ek--865412440.html
ЕК определит страны, которым не надо запрашивать разрешение на экспорт газа
ЕК определит страны, которым не надо запрашивать разрешение на экспорт газа - 10.12.2025, ПРАЙМ
ЕК определит страны, которым не надо запрашивать разрешение на экспорт газа
Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России, говорится в проекте | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:00+0300
2025-12-10T18:00+0300
энергетика
газ
рф
запад
москва
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока. "С учётом специфики транспортировки природного газа по газопроводам и в форме СПГ, а также для обеспечения своевременной проверки страны производства и условий возможных исключений до того, как газ попадёт на таможенную территорию ЕС, должен быть введён механизм предварительного разрешения. При его отсутствии импорт должен отклоняться", - сказано в документе. Добавляется, что импорт природного газа из стран-производителей может быть освобождён от этой обязанности, если ЕС уже импортировал значительные объёмы газа из этих стран ранее и если эти страны либо продемонстрировали намерение не поддерживать российский газовый сектор - например, введя запрет на импорт российского газа или ограничительные меры в отношении российской газовой инфраструктуры, компаний или лиц, управляющих ими, - либо не располагают инфраструктурой для импорта природного газа по трубопроводам или в виде СПГ. "Еврокомиссия должна составить перечень таких стран", - уточняется я в тексте соглашения. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251210/aktivy-865411468.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, запад, москва, владимир путин, ес
Энергетика, Газ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС
18:00 10.12.2025
 
ЕК определит страны, которым не надо запрашивать разрешение на экспорт газа

ЕК определит страны, которым не надо запрашивать разрешение на экспорт газа в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока.
"С учётом специфики транспортировки природного газа по газопроводам и в форме СПГ, а также для обеспечения своевременной проверки страны производства и условий возможных исключений до того, как газ попадёт на таможенную территорию ЕС, должен быть введён механизм предварительного разрешения. При его отсутствии импорт должен отклоняться", - сказано в документе.
Добавляется, что импорт природного газа из стран-производителей может быть освобождён от этой обязанности, если ЕС уже импортировал значительные объёмы газа из этих стран ранее и если эти страны либо продемонстрировали намерение не поддерживать российский газовый сектор - например, введя запрет на импорт российского газа или ограничительные меры в отношении российской газовой инфраструктуры, компаний или лиц, управляющих ими, - либо не располагают инфраструктурой для импорта природного газа по трубопроводам или в виде СПГ.
"Еврокомиссия должна составить перечень таких стран", - уточняется я в тексте соглашения.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
В США громко высказались о российских активах
17:27
 
ЭнергетикаГазРФЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала