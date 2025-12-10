https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413969.html

Российский рынок акций вырос за основную сессию среды

Российский рынок акций вырос за основную сессию среды - 10.12.2025

Российский рынок акций вырос за основную сессию среды

Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,66%, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,66%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,66%, до 2 720,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,07%, до 1 124,71 пункта, долларовый РТС - на 0,75%, до 1 100,22 пункта.

