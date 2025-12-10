Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды - 10.12.2025
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды - 10.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,66%, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:56+0300
2025-12-10T18:57+0300
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_a2c604e3a96bdf88899067e7a1a2fe19.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,66%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,66%, до 2 720,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,07%, до 1 124,71 пункта, долларовый РТС - на 0,75%, до 1 100,22 пункта.
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
18:56 10.12.2025 (обновлено: 18:57 10.12.2025)
 
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды

Российский рынок акций вырос за основную сессию среды на 0,66%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,66%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,66%, до 2 720,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,07%, до 1 124,71 пункта, долларовый РТС - на 0,75%, до 1 100,22 пункта.
АкцииРынокРОССИЯМосбиржаРТС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
