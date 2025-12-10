Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем сделок на портале поставщиков Москвы составит 130 миллиардов рублей - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865414116.html
Объем сделок на портале поставщиков Москвы составит 130 миллиардов рублей
Объем сделок на портале поставщиков Москвы составит 130 миллиардов рублей - 10.12.2025, ПРАЙМ
Объем сделок на портале поставщиков Москвы составит 130 миллиардов рублей
Объем сделок на портале поставщиков Москвы за 2025 год составит 130 миллиардов рублей, сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T19:01+0300
2025-12-10T19:01+0300
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/47/834954756_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_56be44559053d4d7e32d2d4fcf16c096.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Объем сделок на портале поставщиков Москвы за 2025 год составит 130 миллиардов рублей, сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. "Мы создали портал поставщиков. Это IT-решение, это программа, портал, на котором на сегодняшний день уже работает 390 тысяч предпринимателей со всей страны. Мы работаем в 43 регионах. В этом году объем сделок на портале составит 130 миллиардов рублей. Все сделки проводятся полностью в электронном виде", - сказала Багреева в ходе конференции для предпринимателей и бизнеса. Заммэра выделила самые быстрорастущие отрасли среди малого и среднего бизнеса Москвы, куда вошли IT, высокотехнологичная промышленность и креативные индустрии. Портал поставщиков Москвы был создан в 2013 году. Целью его работы является автоматизация деятельности заказчиков и поставщиков.
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413969.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/47/834954756_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_4f22478cc56e5d1b66b5d659dd5c7c67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
19:01 10.12.2025
 
Объем сделок на портале поставщиков Москвы составит 130 миллиардов рублей

Объем сделок на портале поставщиков Москвы в 2025 году составит 130 млрд рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Объем сделок на портале поставщиков Москвы за 2025 год составит 130 миллиардов рублей, сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
"Мы создали портал поставщиков. Это IT-решение, это программа, портал, на котором на сегодняшний день уже работает 390 тысяч предпринимателей со всей страны. Мы работаем в 43 регионах. В этом году объем сделок на портале составит 130 миллиардов рублей. Все сделки проводятся полностью в электронном виде", - сказала Багреева в ходе конференции для предпринимателей и бизнеса.
Заммэра выделила самые быстрорастущие отрасли среди малого и среднего бизнеса Москвы, куда вошли IT, высокотехнологичная промышленность и креативные индустрии.
Портал поставщиков Москвы был создан в 2013 году. Целью его работы является автоматизация деятельности заказчиков и поставщиков.
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды
18:56
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала