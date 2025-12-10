https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865414116.html

Объем сделок на портале поставщиков Москвы составит 130 миллиардов рублей

2025-12-10T19:01+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Объем сделок на портале поставщиков Москвы за 2025 год составит 130 миллиардов рублей, сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. "Мы создали портал поставщиков. Это IT-решение, это программа, портал, на котором на сегодняшний день уже работает 390 тысяч предпринимателей со всей страны. Мы работаем в 43 регионах. В этом году объем сделок на портале составит 130 миллиардов рублей. Все сделки проводятся полностью в электронном виде", - сказала Багреева в ходе конференции для предпринимателей и бизнеса. Заммэра выделила самые быстрорастущие отрасли среди малого и среднего бизнеса Москвы, куда вошли IT, высокотехнологичная промышленность и креативные индустрии. Портал поставщиков Москвы был создан в 2013 году. Целью его работы является автоматизация деятельности заказчиков и поставщиков.

