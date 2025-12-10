https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865414899.html
Курс юаня на Московской бирже вырос
2025-12-10T19:16+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды заметно снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 23 копейки, до 11,17 рубля.
