Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента

2025-12-10T19:19+0300

2025-12-10T19:19+0300

2025-12-10T19:19+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из обзора, за период со 2 по 8 декабря цены на продовольственные товары выросли на 0,07%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,77%, на остальные продукты - увеличились на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,01%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,14%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что инфляция в 2025 году составит около 6% или даже ниже.

