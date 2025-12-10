Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента - 10.12.2025
Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента
Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента - 10.12.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента
Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 10.12.2025, ПРАЙМ
россия
владимир путин
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из обзора, за период со 2 по 8 декабря цены на продовольственные товары выросли на 0,07%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,77%, на остальные продукты - увеличились на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,01%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,14%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что инфляция в 2025 году составит около 6% или даже ниже.
2025
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
19:19 10.12.2025
 
Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента

Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента в годовом выражении

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из обзора, за период со 2 по 8 декабря цены на продовольственные товары выросли на 0,07%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,77%, на остальные продукты - увеличились на 0,08%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,01%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,14%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что инфляция в 2025 году составит около 6% или даже ниже.
Владимир Путин
 
 
