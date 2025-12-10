Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 147,6 млрд рублей

https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865415346.html

2025-12-10T19:32+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 147,6 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26254 с погашением в октябре 2040 года на 40,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 84,02 миллиарда. Цена отсечения составила 92,83% от номинала, средневзвешенная цена - 92,88% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,66% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,66% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26252 с погашением в октябре 2033 года на 74,636 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 124,654 миллиарда. Цена отсечения составила 91,62% от номинала, средневзвешенная цена - 91,7% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,81% годовых, средневзвешенная доходность - 14,8% годовых. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26254 на 13,181 миллиарда рублей, ОФЗ 26252 - на 19,393 миллиарда рублей. "Главным фактором высокого спроса на аукционах стала существенная премия в доходности размещаемых выпусков относительно аналогов, что особенно заметно у среднесрочной бумаги. Дополнительно поддержку рынку и интересу инвесторов оказала стабилизация недельной инфляции около 0,04% после периода более высоких значений в октябре-ноябре", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. Аукцион по ОФЗ 26254 прошел с премией по средневзвешенной доходности в размере 7 базисных пунктов к вторичному рынку, по ОФЗ 26252 - с премией в 3 базисных пункта, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин РФ по итогам десяти прошедших в октябре-декабре аукционных дней разместил гособлигации на 3,4 триллиона рублей, обеспечив на 90% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей, подсчитал Ермак.

2025

