ВС РФ отказал "дочке" OMV в пересмотре решения об увеличении неустойки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура австрийской OMV) в пересмотре судебных решений об увеличении неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела. "Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", – сообщается в карточке дела. Текст соответствующего определения Верховного суда не опубликован, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме. Как сообщалось в сентябре в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу OMV Exploration & Production GmbH на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 июля. Тогда суд первой инстанции удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета. Размер установленной неустойки, как и ее первоначальная величина, не уточняются в связи с вынесением решений в закрытом судебном заседании. Арбитражный суд Петербурга в апреле прошлого года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено. OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме в отношении контракта на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
санкт-петербург, австрия, рф, omv, газпром, мировая экономика
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВСТРИЯ, РФ, OMV, Газпром, Мировая экономика
