https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865419447.html

Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке

Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке - 10.12.2025, ПРАЙМ

Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке

Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T22:50+0300

2025-12-10T22:50+0300

2025-12-10T22:50+0300

рынок

индексы

торги

сша

dow jones

nasdaq composite

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По состоянию на 22.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,63% - до 47 860,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,05%, до 23 563,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 858,48 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Dow Jones, снижались. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.

https://1prime.ru/20251210/ssha-865419054.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика