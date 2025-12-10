https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865419447.html
Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке
2025-12-10T22:50+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По состоянию на 22.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,63% - до 47 860,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,05%, до 23 563,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 858,48 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Dow Jones, снижались. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.
