Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке - 10.12.2025
Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке
2025-12-10T22:50+0300
2025-12-10T22:50+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По состоянию на 22.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,63% - до 47 860,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,05%, до 23 563,67 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,26%, до 6 858,48 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Dow Jones, снижались. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.
сша
Новости
22:50 10.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,63% - до 47 860,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,05%, до 23 563,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 858,48 пункта.
До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Dow Jones, снижались.
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.
Флаги США
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
22:24
 
