https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865419673.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 10.12.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара по отношению к мировым валютам усилила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T22:55+0300
2025-12-10T22:55+0300
2025-12-10T22:55+0300
рынок
торги
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам усилила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1674 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1627 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 156,3 иены со 156,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4% - до 98,84 пункта. До выхода итогов заседания ФРС американская валюта дешевела чуть меньшими темпами. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865419447.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c83203d76c701e44707f78be6abfa268.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, мировая экономика
Рынок, Торги, США, Мировая экономика
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации итогов заседания ФРС США