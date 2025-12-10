Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 10.12.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам
рынок
торги
сша
мировая экономика
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам усилила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1674 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1627 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 156,3 иены со 156,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4% - до 98,84 пункта. До выхода итогов заседания ФРС американская валюта дешевела чуть меньшими темпами. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.
сша
рынок, торги, сша, мировая экономика
Рынок, Торги, США, Мировая экономика
22:55 10.12.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации итогов заседания ФРС США

Юань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам усилила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1674 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1627 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 156,3 иены со 156,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4% - до 98,84 пункта.
До выхода итогов заседания ФРС американская валюта дешевела чуть меньшими темпами.
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.
