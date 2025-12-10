Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251210/eks-prezident-865383193.html
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу - 10.12.2025, ПРАЙМ
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу
Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T02:46+0300
2025-12-10T03:22+0300
энергетика
экономика
россия
европа
аргентина
рф
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865383193.jpg?1765326154
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - ПРАЙМ. Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины Кристина Киршнер. "Страны Евросоюза обвиняют Россию в стремлении захватить всю Европу. Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что "Путин хочет дойти до Лиссабона", не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории) в ответ на невыполнение Минских соглашений по отделившимся Донецкой и Луганской областям и на продвижение НАТО к российской границе на фоне запроса Украины о присоединении к (этой) международной коалиции", - отметила Киршнер в предисловии к книге "Запрещенная и мятежная", посвященной истории Аргентины. Она напомнила о двух крупных вторжениях в Россию со стороны европейских стран. В XIX веке на Россию напала Франция и её наполеоновская армия. Вторая война произошла в XX веке. На этот раз Германия под командованием Адольфа Гитлера вторглась на территорию России. "Понимание истории приводит к важному выводу: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, исторически было наоборот, и поэтому никого не должна бы удивлять реакция России на продвижение НАТО к её границам", - подчеркнула Киршнер.
европа
аргентина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, аргентина, рф, ес, нато
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, АРГЕНТИНА, РФ, ЕС, НАТО
02:46 10.12.2025 (обновлено: 03:22 10.12.2025)
 
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу

Экс-президент Аргентины Киршнер: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - ПРАЙМ. Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины Кристина Киршнер.
"Страны Евросоюза обвиняют Россию в стремлении захватить всю Европу. Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что "Путин хочет дойти до Лиссабона", не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории) в ответ на невыполнение Минских соглашений по отделившимся Донецкой и Луганской областям и на продвижение НАТО к российской границе на фоне запроса Украины о присоединении к (этой) международной коалиции", - отметила Киршнер в предисловии к книге "Запрещенная и мятежная", посвященной истории Аргентины.
Она напомнила о двух крупных вторжениях в Россию со стороны европейских стран. В XIX веке на Россию напала Франция и её наполеоновская армия. Вторая война произошла в XX веке. На этот раз Германия под командованием Адольфа Гитлера вторглась на территорию России.
"Понимание истории приводит к важному выводу: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, исторически было наоборот, и поэтому никого не должна бы удивлять реакция России на продвижение НАТО к её границам", - подчеркнула Киршнер.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯЕВРОПААРГЕНТИНАРФЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала