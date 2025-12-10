https://1prime.ru/20251210/eks-prezident-865383193.html
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу - 10.12.2025, ПРАЙМ
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу
Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T02:46+0300
2025-12-10T02:46+0300
2025-12-10T03:22+0300
энергетика
экономика
россия
европа
аргентина
рф
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865383193.jpg?1765326154
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - ПРАЙМ. Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины Кристина Киршнер. "Страны Евросоюза обвиняют Россию в стремлении захватить всю Европу. Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что "Путин хочет дойти до Лиссабона", не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории) в ответ на невыполнение Минских соглашений по отделившимся Донецкой и Луганской областям и на продвижение НАТО к российской границе на фоне запроса Украины о присоединении к (этой) международной коалиции", - отметила Киршнер в предисловии к книге "Запрещенная и мятежная", посвященной истории Аргентины. Она напомнила о двух крупных вторжениях в Россию со стороны европейских стран. В XIX веке на Россию напала Франция и её наполеоновская армия. Вторая война произошла в XX веке. На этот раз Германия под командованием Адольфа Гитлера вторглась на территорию России. "Понимание истории приводит к важному выводу: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, исторически было наоборот, и поэтому никого не должна бы удивлять реакция России на продвижение НАТО к её границам", - подчеркнула Киршнер.
европа
аргентина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, аргентина, рф, ес, нато
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, АРГЕНТИНА, РФ, ЕС, НАТО
Киршнер заявила, что Россия никогда не хотела вторгаться в Европу
Экс-президент Аргентины Киршнер: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - ПРАЙМ. Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины Кристина Киршнер.
"Страны Евросоюза обвиняют Россию в стремлении захватить всю Европу. Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что "Путин хочет дойти до Лиссабона", не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории) в ответ на невыполнение Минских соглашений по отделившимся Донецкой и Луганской областям и на продвижение НАТО к российской границе на фоне запроса Украины о присоединении к (этой) международной коалиции", - отметила Киршнер в предисловии к книге "Запрещенная и мятежная", посвященной истории Аргентины.
Она напомнила о двух крупных вторжениях в Россию со стороны европейских стран. В XIX веке на Россию напала Франция и её наполеоновская армия. Вторая война произошла в XX веке. На этот раз Германия под командованием Адольфа Гитлера вторглась на территорию России.
"Понимание истории приводит к важному выводу: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, исторически было наоборот, и поэтому никого не должна бы удивлять реакция России на продвижение НАТО к её границам", - подчеркнула Киршнер.