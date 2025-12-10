https://1prime.ru/20251210/ekspert-865383788.html

Эксперт объяснил, зачем нужны технологические вырубки в лесах на Байкале

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Аккуратные технологические вырубки в лесах на Байкале необходимы для защиты от пожаров, а также для снижения опасности селей, в том числе по берегам рек, рассказал РИА Новости директор Института земной коры СО РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб. Госдума во вторник приняла закон, который сохраняет запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. При этом документ отдельно запрещает строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без государственной экологической экспертизы, прописывает особую систему согласований. "Необходимость проведения вырубок, не сплошных, а технологических, обусловлена тем, что существует жизненно важная потребность в создании противопожарных разрывов, защитных полос, вокруг населенных пунктов, в расширении площадей под захоронения, в прокладке временных дорог для проведения работ по реконструкции дорожного полотна и действующих мостов на трассе Москва - Владивосток, участок автодороги между Иркутском и Улан-Удэ. С 2022 года запретили заготовку дров для нужд населения, ссылаясь на Лесной кодекс, хотя раньше жители могли брать деляны в лесхозе для осуществления санитарной рубки в целях заготовки дров", - сказал Гладкочуб. Эксперт отметил, что отдельно вопрос вырубок касается расчистки берегов селеопасных рек и обеспечения доступа техники для ремонта и строительства селезащитных сооружений. "Провести все эти работы невозможно без изъятия части площадей из категории земель лесного фонда", - обозначил член-корреспондент РАН. Он напомнил, что первое чтение законопроекта было еще летом 2023 года, но дальше дело тогда не пошло. "Причиной стало отсутствие по ряду ключевых вопросов предлагаемых поправок консенсуса среди законодателей, экологического сообщества и населения регионов, которые напрямую затрагивают эти инициативы, а именно жителей Иркутской области и Республики Бурятия", - добавил Гладкочуб. Эксперт также отметил, что ответственным решением данной задачи является привлечение Российской академии наук для проведения экспертизы критически важных вопросов развития Байкальской экологической зоны, согласование этих решений с главами Республики Бурятия, Иркутской области, профильными общественными организациями регионов, а также активное участие правительства Российской Федерации и федерального центра при внесении поправок в законопроект. "Такое участие обеспечивает комплексный и сбалансированный подход, направленный на сохранение уникальной экосистемы Байкала и защиту интересов местного населения. Вмешательство федерального центра гарантирует, что принимаемые решения будут не только законными и научно обоснованными, но и ориентированными на долгосрочное благо людей, проживающих в регионе, на сохранение всей природной среды озера", - подытожил ученый.

