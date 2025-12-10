https://1prime.ru/20251210/eksperty-865382677.html

Эксперты назвали главную ошибку президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - ПРАЙМ. Подчинение внешней политики Аргентины интересам США - это главная ошибка президента Хавьера Милея во внешней политике за два года у власти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. В среду, 10 декабря, исполняется два года с момента вступления Милея в должность президента Аргентины. "Эти два года характеризуются безоговорочным принятием всех запросов, поступающих из Белого дома. Это стало для Аргентины шагом назад (во внешней политике - ред.), поскольку у нашей страны есть другие торговые партнёры и потенциальные союзники, с которыми нас связывают общая история и важные отношения, такие как Китай, Бразилия, Мексика и Венесуэла, и, конечно же, Россия", - считает международный аналитик Кристиан Ламеса. "То, что правительство считает достижением, а именно международную интеграцию путем автоматического равнения на США, Великобританию, Израиль, на мой взгляд, достижением не является - это как раз провал, если учесть, что баланс сил в мире смещается в сторону Юго-Восточной Азии", - отметил, в свою очередь, эксперт по международным отношениям Марсело Монтес. Он подчеркнул, что во внешней политике основополагающее значение имеют национальные интересы, поэтому Аргентине не стоит ориентироваться на США, которые в настоящее время переживают невиданный ранее спад в институциональном, экономическом, торговом, культурном планах. "Я не думаю, что Аргентина сделала правильный выбор в этом отношении", - сказал Монтес. С ним согласен президент Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье. "Самая серьёзная ошибка во внешней политике, а всё чаще и во внутренней, - беспрецедентное подчинение тому, что скажет Вашингтон. Такой уровень послушания беспрецедентен в истории аргентинской дипломатии: речь идёт уже не просто об ориентировании (одной страны на другую - ред.), а о безоговорочном принятии интересов другой страны, как своих собственных", - сказал он. По мнению экспертов, Милей за два года у власти создал риски вовлечения страны в различные конфликты. В частности, речь идет о сближении Аргентины с Израилем, которое никогда в истории не было столь безоговорочным, полагает Ламеса. По его словам, Милей во внешней политике больше ищет "личного блеска", чем соблюдения интересов страны. "Поддержка Зеленского в отношении спецоперации на Украине и особенно явная поддержка Нетаньяху в контексте ситуации в секторе Газа представляют собой разрыв с дипломатической традицией Аргентины, которая всегда выступала за невмешательство и сбалансированность. Милей разрушил этот консенсус, втянув (Аргентину - ред.) в конфликты, далекие от нашей страны и её суверенных интересов", - полагает Перье. Кроме того, по мнению главы CICRAL, Милей совершил еще одну стратегическую ошибку, отдалившись от латиноамериканской интеграции: в мире, который движется в сторону региональных блоков, Аргентина изолируется от своих естественных партнеров и ближайших рынков. "Этот разрыв ослабит суверенитет Аргентины", - считает Перье. "Внешняя политика Милея не расширяет присутствие Аргентины в мире, а, наоборот, сокращает его, обуславливает и делает более зависимым. В результате страна теряет голос, союзников и пространство для манёвра в то время, когда в мире больше всего нужны именно автономия, региональная интеграция и дипломатический потенциал для диалога", - сказал президент CICRAL.

