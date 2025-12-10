Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.12.2025
Расчетный курс доллара поднялся выше 79 рублей
Расчетный курс доллара поднялся выше 79 рублей - 10.12.2025, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара поднялся выше 79 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 79 рублей, впервые с 25 ноября, следует из данных торгов. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:50+0300
2025-12-10T18:50+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9476df579a69237094874b9a6917a3.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 79 рублей, впервые с 25 ноября, следует из данных торгов. К 18.34 мск курс доллара подскакивает на 1,64 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,92 рубля. А минутами ранее он достигал 79,03 рубля, впервые с 25 ноября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
2025
18:50 10.12.2025
 
Расчетный курс доллара поднялся выше 79 рублей

Расчетный курс доллара впервые с 25 ноября поднялся выше 79 рублей

Купюра доллара США
Купюра доллара США. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 79 рублей, впервые с 25 ноября, следует из данных торгов.
К 18.34 мск курс доллара подскакивает на 1,64 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,92 рубля. А минутами ранее он достигал 79,03 рубля, впервые с 25 ноября.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Заголовок открываемого материала