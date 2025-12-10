https://1prime.ru/20251210/enonomika-865413687.html
Расчетный курс доллара поднялся выше 79 рублей
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 79 рублей, впервые с 25 ноября, следует из данных торгов. К 18.34 мск курс доллара подскакивает на 1,64 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,92 рубля. А минутами ранее он достигал 79,03 рубля, впервые с 25 ноября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
