Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters

Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters - 10.12.2025, ПРАЙМ

Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters

10.12.2025

2025-12-10T16:52+0300

политика

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза. "Европейские лидеры, включая французского (президента Эммануэля) Макрона и британского (премьера Кира) Стармера, планируют собраться в понедельник в Берлине, чтобы обсудить мирный план по Украине", - говорится в сообщении агентства.

