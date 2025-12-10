https://1prime.ru/20251210/es--865409382.html
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters
2025-12-10T16:52+0300
политика
мировая экономика
берлин
украина
ес
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза. "Европейские лидеры, включая французского (президента Эммануэля) Макрона и британского (премьера Кира) Стармера, планируют собраться в понедельник в Берлине, чтобы обсудить мирный план по Украине", - говорится в сообщении агентства.
берлин
украина
