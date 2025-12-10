Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251210/es--865409382.html
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters - 10.12.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters
Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T16:52+0300
2025-12-10T16:52+0300
политика
мировая экономика
берлин
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза. "Европейские лидеры, включая французского (президента Эммануэля) Макрона и британского (премьера Кира) Стармера, планируют собраться в понедельник в Берлине, чтобы обсудить мирный план по Украине", - говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/20251210/siyyarto-865408595.html
берлин
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_40e1cdd60b1b8b6f9db45938c12b207a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, берлин, украина, ес
Политика, Мировая экономика, Берлин, УКРАИНА, ЕС
16:52 10.12.2025
 
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения плана по Украине, пишет Reuters

Reuters: лидеры ЕС встретятся 15 декабря для обсуждения мирного плана по Украине

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза.
"Европейские лидеры, включая французского (президента Эммануэля) Макрона и британского (премьера Кира) Стармера, планируют собраться в понедельник в Берлине, чтобы обсудить мирный план по Украине", - говорится в сообщении агентства.
Петер Сийярто
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
16:25
 
ПолитикаМировая экономикаБерлинУКРАИНАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала