Страны ЕС смогут временно не соблюдать запрет на импорт газа из России

Страны ЕС смогут временно не соблюдать запрет на импорт газа из России

2025-12-10T17:30+0300

2025-12-10T17:30+0300

2025-12-10T17:55+0300

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из проекта регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока. "Одним из ключевых приоритетов Европарламента было исключение положения о приостановлении. Однако в рамках общего компромисса оно было сохранено и может быть активировано Еврокомиссией, если государство - член ЕС объявит чрезвычайную ситуацию в соответствии с Регламентом о безопасности газоснабжения", - сказано в документе. Уточняется, что приостановление будет строго ограничено тем, что необходимо для урегулирования кризиса, и будет применяться только к закупкам российского газа по краткосрочным контрактам. "Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления, если сохраняются условия чрезвычайной ситуации. Еврокомиссия будет обязана проинформировать Европарламент и Совет о введении приостановления и о возможном его продлении", - добавляется в тексте соглашения. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

