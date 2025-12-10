Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС смогут временно не соблюдать запрет на импорт газа из России - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251210/es--865411624.html
Страны ЕС смогут временно не соблюдать запрет на импорт газа из России
Страны ЕС смогут временно не соблюдать запрет на импорт газа из России - 10.12.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС смогут временно не соблюдать запрет на импорт газа из России
Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из проекта регламента ЕС о... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T17:30+0300
2025-12-10T17:55+0300
энергетика
газ
рф
запад
москва
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из проекта регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока. "Одним из ключевых приоритетов Европарламента было исключение положения о приостановлении. Однако в рамках общего компромисса оно было сохранено и может быть активировано Еврокомиссией, если государство - член ЕС объявит чрезвычайную ситуацию в соответствии с Регламентом о безопасности газоснабжения", - сказано в документе. Уточняется, что приостановление будет строго ограничено тем, что необходимо для урегулирования кризиса, и будет применяться только к закупкам российского газа по краткосрочным контрактам. "Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления, если сохраняются условия чрезвычайной ситуации. Еврокомиссия будет обязана проинформировать Европарламент и Совет о введении приостановления и о возможном его продлении", - добавляется в тексте соглашения. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251210/es--865410424.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, запад, москва, владимир путин, ес
Энергетика, Газ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС
17:30 10.12.2025 (обновлено: 17:55 10.12.2025)
 
Страны ЕС смогут временно не соблюдать запрет на импорт газа из России

Страны ЕС могут временно не соблюдать запрет на газ из России в случае ЧС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Любая страна Евросоюза сможет временно не применять запрет на импорт российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию, следует из проекта регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока.
"Одним из ключевых приоритетов Европарламента было исключение положения о приостановлении. Однако в рамках общего компромисса оно было сохранено и может быть активировано Еврокомиссией, если государство - член ЕС объявит чрезвычайную ситуацию в соответствии с Регламентом о безопасности газоснабжения", - сказано в документе.
Уточняется, что приостановление будет строго ограничено тем, что необходимо для урегулирования кризиса, и будет применяться только к закупкам российского газа по краткосрочным контрактам.
"Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления, если сохраняются условия чрезвычайной ситуации. Еврокомиссия будет обязана проинформировать Европарламент и Совет о введении приостановления и о возможном его продлении", - добавляется в тексте соглашения.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
ЕС не включил запрет на импорт российской нефти, несмотря на мандат
17:14
 
ЭнергетикаГазРФЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала