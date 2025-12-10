https://1prime.ru/20251210/es-865412633.html

Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России

10.12.2025

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза в среду провели очередное обсуждение предложения Еврокомиссии по активам РФ, решения нет, дискуссии продолжатся в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости европейский источник. "Эта тема была в повестке сегодня, можно ожидать ее продолжение на заседании в пятницу и в выходные", - сообщил собеседник агентства.

