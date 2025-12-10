https://1prime.ru/20251210/es-865412633.html
Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России
Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России - 10.12.2025, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России
Постпреды стран Евросоюза в среду провели очередное обсуждение предложения Еврокомиссии по активам РФ, решения нет, дискуссии продолжатся в пятницу и в... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:16+0300
2025-12-10T18:16+0300
2025-12-10T18:16+0300
россия
ес
мировая экономика
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза в среду провели очередное обсуждение предложения Еврокомиссии по активам РФ, решения нет, дискуссии продолжатся в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости европейский источник. "Эта тема была в повестке сегодня, можно ожидать ее продолжение на заседании в пятницу и в выходные", - сообщил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20240727/severnye-potoki-850481716.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес, мировая экономика, ек
РОССИЯ, ЕС, Мировая экономика, ЕК
Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России
Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России, решения нет
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза в среду провели очередное обсуждение предложения Еврокомиссии по активам РФ, решения нет, дискуссии продолжатся в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Эта тема была в повестке сегодня, можно ожидать ее продолжение на заседании в пятницу и в выходные", - сообщил собеседник агентства.
Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках"