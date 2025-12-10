Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза в среду провели очередное обсуждение предложения Еврокомиссии по активам РФ, решения нет, дискуссии продолжатся в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости европейский источник. "Эта тема была в повестке сегодня, можно ожидать ее продолжение на заседании в пятницу и в выходные", - сообщил собеседник агентства.
россия, ес, мировая экономика, ек
РОССИЯ, ЕС, Мировая экономика, ЕК
18:16 10.12.2025
 
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза в среду провели очередное обсуждение предложения Еврокомиссии по активам РФ, решения нет, дискуссии продолжатся в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Эта тема была в повестке сегодня, можно ожидать ее продолжение на заседании в пятницу и в выходные", - сообщил собеседник агентства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках"
27 июля 2024, 14:51
 
