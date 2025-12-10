Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС - 10.12.2025, ПРАЙМ
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС
2025-12-10T18:36+0300
2025-12-10T18:36+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Евростат заверил Францию и Италию, что финансовые гарантии стран ЕС по выплате Киеву кредита за счет замороженных активов РФ не повысят их долговую нагрузку, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо из службы ЕС. Как отмечает издание, Париж и Рим хотели, чтобы Евростат уточнил, как будет распределяться ответственность за гарантии на фоне высокого уровня госдолгов этих стран и возможного подрыва доверия инвесторов в случае выдачи кредита. В письме статистической службы, направленном странам блока, указано, что только непосредственное предоставление гарантий скажется на их долговой нагрузке. "Ни одно из условий (которое приведет к переносу ответственности ЕС на страны-члены - ред.) не будет выполнено", - приводит издание слова из письма. По мнению Евростата, вероятность того, что страны ЕС будут выплачивать подобные гарантии, низкая. Вместо этого ответственность будет нести Еврокомиссия. Впрочем, подчеркивает газета, это письмо вряд ли изменит позицию Бельгии, которая хочет более сильных гарантий на случай ответных мер со стороны России. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
18:36 10.12.2025
 
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС

Politico: гарантии ЕС по кредиту Киеву не повысят долговую нагрузку европейских стран

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Евростат заверил Францию и Италию, что финансовые гарантии стран ЕС по выплате Киеву кредита за счет замороженных активов РФ не повысят их долговую нагрузку, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо из службы ЕС.
Как отмечает издание, Париж и Рим хотели, чтобы Евростат уточнил, как будет распределяться ответственность за гарантии на фоне высокого уровня госдолгов этих стран и возможного подрыва доверия инвесторов в случае выдачи кредита. В письме статистической службы, направленном странам блока, указано, что только непосредственное предоставление гарантий скажется на их долговой нагрузке.
"Ни одно из условий (которое приведет к переносу ответственности ЕС на страны-члены - ред.) не будет выполнено", - приводит издание слова из письма.
По мнению Евростата, вероятность того, что страны ЕС будут выплачивать подобные гарантии, низкая. Вместо этого ответственность будет нести Еврокомиссия.
Впрочем, подчеркивает газета, это письмо вряд ли изменит позицию Бельгии, которая хочет более сильных гарантий на случай ответных мер со стороны России.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
