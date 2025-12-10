https://1prime.ru/20251210/es-865415169.html

Страны ЕС подготовят планы диверсификации поставщиков газа

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации поставщиков газа и представить их Еврокомиссии до 1 марта 2026 года для подготовки к запрету газа из РФ, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока. "Для подготовки полного и скоординированного отказа от российского газа и чтобы дать рынку достаточно времени для адаптации без риска для безопасности поставок и без значительного воздействия на цены на энергию, государства-члены ЕС должны разработать национальные планы диверсификации и представить их (ЕК - ред.) до 1 марта 2026 года", - сказано в документе. Уточняется, что эти планы, подпадающие под правила профессиональной тайны и не подлежащие разглашению без согласия соответствующего государства, должны описывать меры, намеченные на национальном или региональном уровне для сокращения спроса, стимулирования производства возобновляемой энергии и обеспечения альтернативных поставок. "В них также должны быть указаны возможные технические, контрактные или регуляторные препятствия, которые могут осложнить процесс диверсификации. Поскольку такой процесс может потребовать координации мер на национальном, региональном или общеевропейском уровне, Еврокомиссия должна оценить национальные планы диверсификации и при необходимости представить рекомендации по их корректировке", - добавляется в тексте соглашения. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

