Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС подготовят планы диверсификации поставщиков газа - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/es-865415169.html
Страны ЕС подготовят планы диверсификации поставщиков газа
Страны ЕС подготовят планы диверсификации поставщиков газа - 10.12.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС подготовят планы диверсификации поставщиков газа
Страны ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации поставщиков газа и представить их Еврокомиссии до 1 марта 2026 года для подготовки к запрету газа | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T19:23+0300
2025-12-10T19:23+0300
газ
рф
запад
москва
владимир путин
ес
ек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации поставщиков газа и представить их Еврокомиссии до 1 марта 2026 года для подготовки к запрету газа из РФ, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока. "Для подготовки полного и скоординированного отказа от российского газа и чтобы дать рынку достаточно времени для адаптации без риска для безопасности поставок и без значительного воздействия на цены на энергию, государства-члены ЕС должны разработать национальные планы диверсификации и представить их (ЕК - ред.) до 1 марта 2026 года", - сказано в документе. Уточняется, что эти планы, подпадающие под правила профессиональной тайны и не подлежащие разглашению без согласия соответствующего государства, должны описывать меры, намеченные на национальном или региональном уровне для сокращения спроса, стимулирования производства возобновляемой энергии и обеспечения альтернативных поставок. "В них также должны быть указаны возможные технические, контрактные или регуляторные препятствия, которые могут осложнить процесс диверсификации. Поскольку такой процесс может потребовать координации мер на национальном, региональном или общеевропейском уровне, Еврокомиссия должна оценить национальные планы диверсификации и при необходимости представить рекомендации по их корректировке", - добавляется в тексте соглашения. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251210/es-865412633.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, запад, москва, владимир путин, ес, ек, мировая экономика
Газ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС, ЕК, Мировая экономика
19:23 10.12.2025
 
Страны ЕС подготовят планы диверсификации поставщиков газа

Страны ЕС подготовят планы диверсификации поставщиков газа до 1 марта 2026 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации поставщиков газа и представить их Еврокомиссии до 1 марта 2026 года для подготовки к запрету газа из РФ, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока.
"Для подготовки полного и скоординированного отказа от российского газа и чтобы дать рынку достаточно времени для адаптации без риска для безопасности поставок и без значительного воздействия на цены на энергию, государства-члены ЕС должны разработать национальные планы диверсификации и представить их (ЕК - ред.) до 1 марта 2026 года", - сказано в документе.
Уточняется, что эти планы, подпадающие под правила профессиональной тайны и не подлежащие разглашению без согласия соответствующего государства, должны описывать меры, намеченные на национальном или региональном уровне для сокращения спроса, стимулирования производства возобновляемой энергии и обеспечения альтернативных поставок.
"В них также должны быть указаны возможные технические, контрактные или регуляторные препятствия, которые могут осложнить процесс диверсификации. Поскольку такой процесс может потребовать координации мер на национальном, региональном или общеевропейском уровне, Еврокомиссия должна оценить национальные планы диверсификации и при необходимости представить рекомендации по их корректировке", - добавляется в тексте соглашения.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Постпреды стран ЕС обсудили предложение ЕК по активам России
18:16
 
ГазРФЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинЕСЕКМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала