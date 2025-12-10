Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Испания не получит больше трети средств ЕС по Плану восстановления - 10.12.2025
СМИ: Испания не получит больше трети средств ЕС по Плану восстановления
СМИ: Испания не получит больше трети средств ЕС по Плану восстановления - 10.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Испания не получит больше трети средств ЕС по Плану восстановления
Испания не получит около 37% средств Евросоюза, предусмотренных Планом восстановления, из-за двухлетних задержек в выполнении обязательств перед ЕС, сообщила во | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T19:56+0300
2025-12-10T19:56+0300
финансы
мировая экономика
испания
мадрид
ес
МАДРИД, 10 дек - ПРАЙМ. Испания не получит около 37% средств Евросоюза, предусмотренных Планом восстановления, из-за двухлетних задержек в выполнении обязательств перед ЕС, сообщила во вторник газета Mundo. "Испания уже теряет как минимум 37% европейских средств, обещанных правительством, после того как накопила двухлетнюю задержку в выполнении обязательств перед ЕС. Кабинет министров до сих пор не смог продвинуться дальше пятого транша из девяти предусмотренных субсидий, хотя шестой должен был быть запрошен ещё в конце 2023 года", - пишет издание. По его информации, Испания находится в числе наиболее отстающих стран по освоению выделенных средств. В этих условиях совет министров страны одобрил пересмотр плана восстановления на 2021–2026 годы, чтобы исключить меры, требующие парламентского утверждения, и попытаться сохранить хотя бы часть субсидий, поскольку получить весь объём кредитов уже невозможно. Таким образом, Мадрид сможет рассчитывать только на 103 миллиарда евро вместо ранее объявленных 163 миллиардов. В рамках пересмотра плана восстановления изменены около 160 мер.
испания
мадрид
финансы, мировая экономика, испания, мадрид, ес
Финансы, Мировая экономика, ИСПАНИЯ, Мадрид, ЕС
19:56 10.12.2025
 
СМИ: Испания не получит больше трети средств ЕС по Плану восстановления

Mundo: Испания не получит около 37% средств ЕС по Плану восстановления

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МАДРИД, 10 дек - ПРАЙМ. Испания не получит около 37% средств Евросоюза, предусмотренных Планом восстановления, из-за двухлетних задержек в выполнении обязательств перед ЕС, сообщила во вторник газета Mundo.
"Испания уже теряет как минимум 37% европейских средств, обещанных правительством, после того как накопила двухлетнюю задержку в выполнении обязательств перед ЕС. Кабинет министров до сих пор не смог продвинуться дальше пятого транша из девяти предусмотренных субсидий, хотя шестой должен был быть запрошен ещё в конце 2023 года", - пишет издание.
По его информации, Испания находится в числе наиболее отстающих стран по освоению выделенных средств. В этих условиях совет министров страны одобрил пересмотр плана восстановления на 2021–2026 годы, чтобы исключить меры, требующие парламентского утверждения, и попытаться сохранить хотя бы часть субсидий, поскольку получить весь объём кредитов уже невозможно.
Таким образом, Мадрид сможет рассчитывать только на 103 миллиарда евро вместо ранее объявленных 163 миллиардов. В рамках пересмотра плана восстановления изменены около 160 мер.
