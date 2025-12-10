https://1prime.ru/20251210/es-865415817.html

СМИ: Испания не получит больше трети средств ЕС по Плану восстановления

2025-12-10

МАДРИД, 10 дек - ПРАЙМ. Испания не получит около 37% средств Евросоюза, предусмотренных Планом восстановления, из-за двухлетних задержек в выполнении обязательств перед ЕС, сообщила во вторник газета Mundo. "Испания уже теряет как минимум 37% европейских средств, обещанных правительством, после того как накопила двухлетнюю задержку в выполнении обязательств перед ЕС. Кабинет министров до сих пор не смог продвинуться дальше пятого транша из девяти предусмотренных субсидий, хотя шестой должен был быть запрошен ещё в конце 2023 года", - пишет издание. По его информации, Испания находится в числе наиболее отстающих стран по освоению выделенных средств. В этих условиях совет министров страны одобрил пересмотр плана восстановления на 2021–2026 годы, чтобы исключить меры, требующие парламентского утверждения, и попытаться сохранить хотя бы часть субсидий, поскольку получить весь объём кредитов уже невозможно. Таким образом, Мадрид сможет рассчитывать только на 103 миллиарда евро вместо ранее объявленных 163 миллиардов. В рамках пересмотра плана восстановления изменены около 160 мер.

