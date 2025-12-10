Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/es-865416139.html
Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов
Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов - 10.12.2025, ПРАЙМ
Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов
Возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов может быть воспринят инвесторами как конфискация и поднимет вопрос о состоятельности европейских... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T20:23+0300
2025-12-10T20:23+0300
финансы
россия
украина
рф
киев
ес
euroclear
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
РИМ, 10 дек - ПРАЙМ. Возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов может быть воспринят инвесторами как конфискация и поднимет вопрос о состоятельности европейских рынках капитала, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России. "Если Euroclear будет вынужден инвестировать в беспроцентную структуру, где погашение связано с чем-то, над чем мы абсолютно не имеем контроля, например с репарационными выплатами России Украине, это будет очень похоже на конфискацию", - заявила она в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам Урбен, в случае если Россия выиграет в международном суде или если санкции будут сняты, Euroclear может оказаться не в состоянии возместить Москве убытки. "Есть и вторая проблема: Европа десятилетиями выступала гарантом международного права. Стоит ли нам теперь начать использовать инфраструктуру финансовых рынков в качестве оружия? Если мы это сделаем, инвесторы из стран, не входящих в Европу, начнут сомневаться в состоятельности европейских рынков капитала. По нашему мнению, вероятность того, что это будет истолковано как конфискация, является высокой", - сказала глава депозитария. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
https://1prime.ru/20251210/es-865415817.html
украина
рф
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, украина, рф, киев, ес, euroclear, мировая экономика
Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Киев, ЕС, Euroclear, Мировая экономика
20:23 10.12.2025
 
Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов

Урбен: кредит Украине за счет российских активов может быть воспринят как конфискация

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 10 дек - ПРАЙМ. Возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов может быть воспринят инвесторами как конфискация и поднимет вопрос о состоятельности европейских рынках капитала, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России.
"Если Euroclear будет вынужден инвестировать в беспроцентную структуру, где погашение связано с чем-то, над чем мы абсолютно не имеем контроля, например с репарационными выплатами России Украине, это будет очень похоже на конфискацию", - заявила она в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам Урбен, в случае если Россия выиграет в международном суде или если санкции будут сняты, Euroclear может оказаться не в состоянии возместить Москве убытки.
"Есть и вторая проблема: Европа десятилетиями выступала гарантом международного права. Стоит ли нам теперь начать использовать инфраструктуру финансовых рынков в качестве оружия? Если мы это сделаем, инвесторы из стран, не входящих в Европу, начнут сомневаться в состоятельности европейских рынков капитала. По нашему мнению, вероятность того, что это будет истолковано как конфискация, является высокой", - сказала глава депозитария.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Испании и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
СМИ: Испания не получит больше трети средств ЕС по Плану восстановления
19:56
 
ФинансыРОССИЯУКРАИНАРФКиевЕСEuroclearМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала