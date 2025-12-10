https://1prime.ru/20251210/es-865416139.html

Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов

Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов - 10.12.2025, ПРАЙМ

Глава Euroclear выразила опасения насчет использования российских активов

Возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов может быть воспринят инвесторами как конфискация и поднимет вопрос о состоятельности европейских... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T20:23+0300

2025-12-10T20:23+0300

2025-12-10T20:23+0300

финансы

россия

украина

рф

киев

ес

euroclear

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

РИМ, 10 дек - ПРАЙМ. Возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов может быть воспринят инвесторами как конфискация и поднимет вопрос о состоятельности европейских рынках капитала, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России. "Если Euroclear будет вынужден инвестировать в беспроцентную структуру, где погашение связано с чем-то, над чем мы абсолютно не имеем контроля, например с репарационными выплатами России Украине, это будет очень похоже на конфискацию", - заявила она в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам Урбен, в случае если Россия выиграет в международном суде или если санкции будут сняты, Euroclear может оказаться не в состоянии возместить Москве убытки. "Есть и вторая проблема: Европа десятилетиями выступала гарантом международного права. Стоит ли нам теперь начать использовать инфраструктуру финансовых рынков в качестве оружия? Если мы это сделаем, инвесторы из стран, не входящих в Европу, начнут сомневаться в состоятельности европейских рынков капитала. По нашему мнению, вероятность того, что это будет истолковано как конфискация, является высокой", - сказала глава депозитария. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

https://1prime.ru/20251210/es-865415817.html

украина

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, рф, киев, ес, euroclear, мировая экономика