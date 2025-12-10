https://1prime.ru/20251210/es-865416922.html
Премьер Бельгии назвал воровством предложение ЕС использовать активы России
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе общения с журналистам агентства Belga в парламенте страны назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины. "Барт де Вевер также настаивает на том, что существуют более уместные решения, чем "воровство" средств ЦБ РФ", - сообщают журналисты. "Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны", - подчёркивает он. "Это было бы всё равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать её", - приводят журналисты слова премьер-министра. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
мировая экономика, украина, рф, бельгия, ес, euroclear, ек
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе общения с журналистам агентства Belga в парламенте страны назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины.
"Барт де Вевер также настаивает на том, что существуют более уместные решения, чем "воровство" средств ЦБ РФ", - сообщают журналисты.
"Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны", - подчёркивает он. "Это было бы всё равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать её", - приводят журналисты слова премьер-министра.
Бельгия
, Венгрия
, Euroclear
и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине
кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция
также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС
и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ
- это деньги российского народа и пригрозила пойти в суд, если ЕК
сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева
. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель
давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
