Бельгия может подать в суд на ЕК за использование активов России - 10.12.2025
Бельгия может подать в суд на ЕК за использование активов России
2025-12-10T20:39+0300
2025-12-10T20:39+0300
мировая экономика
рф
украина
бельгия
ес
euroclear
ек
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил журналистам агентства Belga в парламенте, что не исключает подачи обращения в суд против Еврокомиссии, чтобы блокировать возможное решение по использованию активов РФ для Украины. "Премьер-министр напомнил, что юридические обжалования остаются возможными. Перед камерами он заявил, что "нельзя исключать ничего", если будет принято решение, которое, по его словам, явно противоречило бы праву, не имело бы оснований и создавало бы серьёзные риски для Бельгии. Он также утверждает, что сама Euroclear рассматривает возможность обращения в европейский суд в текущих", - сказал он. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Однако предложение всё равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
рф
украина
бельгия
Новости
ru-RU
мировая экономика, рф, украина, бельгия, ес, euroclear, ек
Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Euroclear, ЕК
20:39 10.12.2025
 
Бельгия может подать в суд на ЕК за использование активов России

Премьер Бельгии де Вевер не исключил обращения в суд против Еврокомиссии по активам РФ

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил журналистам агентства Belga в парламенте, что не исключает подачи обращения в суд против Еврокомиссии, чтобы блокировать возможное решение по использованию активов РФ для Украины.
"Премьер-министр напомнил, что юридические обжалования остаются возможными. Перед камерами он заявил, что "нельзя исключать ничего", если будет принято решение, которое, по его словам, явно противоречило бы праву, не имело бы оснований и создавало бы серьёзные риски для Бельгии. Он также утверждает, что сама Euroclear рассматривает возможность обращения в европейский суд в текущих", - сказал он.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Однако предложение всё равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Мировая экономика РФ УКРАИНА БЕЛЬГИЯ ЕС Euroclear ЕК
 
 
