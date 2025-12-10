https://1prime.ru/20251210/es-865417909.html

Имущество Google во Франции попало под арест

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Имущество Google во Франции попало под арест в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления российской "Гугл", которая пытается взыскать незаконно выведенные накануне ее банкротства дивиденды на 112 миллионов евро, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян. "Компания Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций. Арест наложен в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО "Гугл" к материнской компании Google International LLC о приведении в исполнение решения Арбитражного суда города Москвы о взыскании незаконно выведенных накануне банкротства ООО "Гугл" дивидендов в сумме 112 миллионов евро, или 10 миллиардов рублей", - рассказал он. Заявление "Гугл", направленное в Парижский суд, основано на решении российского суда, вынесенном в рамках дела о банкротстве этой структуры. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Позже, в январе 2025 года, суд признал незаконным перечисление ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес своей материнской американской Google International LLC и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму. Как пояснил собеседник агентства, арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской "дочки" Google France - подобно тому как Google поступил с российской "дочкой" - до конца рассмотрения французским судом заявления ООО "Гугл". Ввиду отсутствия имущества Google в России соответствующие российские судебные решения после их принятия также могут стать предметом признания и исполнения на территории зарубежных стран, пояснил Зурабян. Следующим этапом станет рассмотрение судом Парижа заявления российской компании по существу. Материнская компания Google и ее французская "дочка" могут обжаловать наложенный арест в суде. В случае же удовлетворения заявления "Гугл" на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.

