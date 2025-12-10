Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду

https://1prime.ru/20251210/es-865418082.html

Фондовые индексы Европы в основном умеренно снизились в среду перед оглашением итогов декабрьского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. | 10.12.2025

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в основном умеренно снизились в среду перед оглашением итогов декабрьского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14% - до 9 655,53 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,37% - до 8 022,69 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 24 130,14 пункта. Результаты декабрьского заседания ФРС будут опубликованы в среду в 22.00 мск. Большинство аналитиков ожидают снижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания представителей ФРС по дальнейшему уровню ставки. "Это может быть очередное жесткое снижение, но мы определенно не считаем, что цикл снижения ставок закончился", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела стратегических исследований развитых рынков компании Amundi Гай Стир (Guy Stear). Инвесторы также ждут пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать подсказки по денежно-кредитной политике на следующий год. На следующей неделе также пройдет последнее в этом году заседание ЕЦБ. Его итоги станут известны 18 декабря. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки на прежнем уровне в 2,15% годовых.

