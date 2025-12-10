Многие страны ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что многие страны ЕС разделяют позицию Бельгии, выступающей против использования активов РФ для Киева.
В среду де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
"И я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. Совсем нет. У меня нет такого ощущения. Я думаю, что многие коллеги разделяют наш анализ… Многие другие государства остаются скорее сдержанными. Они прекрасно понимают, что всё, что мы объяснили - всё, что я только что объяснил - является правильным. Что наша позиция вовсе не является необоснованной. И что существуют и другие решения", - сказал Вевер.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.