Запрет на импорт российского газа не будет распространяться на транзит

Запрет на импорт российского газа не будет распространяться на транзит

2025-12-10T17:55+0300

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Запрет на импорт российского газа в Евросоюз не будет распространяться на газ из третьих стран, который прошел транзитом через Россию, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока. "Регламент должен также охватывать ситуации, когда "страна происхождения" в таможенном смысле отличается от страны производства, и предусматривать механизм проверки того, был ли газ добыт или сжижен в России. Любой газ, который до импорта в ЕС был экспортирован из России - напрямую или через третью страну, - должен подпадать под запрет, за исключением случаев простого транзита", - сказано в документе. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

