ФАС выявила сговор на рынке куриных яиц в Хабаровском крае
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор крупных производителей яиц в Хабаровском крае, направленный на ограничение отгрузок товара в торговую сеть ООО "Агроторг" для предоставления конкурентных преимуществ ООО "ДВ Невада", сообщила служба. В феврале хабаровское УФАС сообщала, что в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц в Хабаровском крае - АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская" - возбуждено дело по подозрению в сговоре на цены. "По итогам проверок Хабаровское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "ДВ Невада", АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская"… Действия участников соглашения были направлены на создание условий по ограничению отгрузки товара в торговую сеть ООО "Агроторг" для предоставления конкурентных преимуществ ООО "ДВ Невада", - говорится в сообщении. Уточняется, что АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская" - единственные производители куриных яиц на территории региона, которые на 90% обеспечивают Хабаровский край продукцией собственного производства. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организаций к административной ответственности в соответствии с КоАП.
