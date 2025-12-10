ФАС выявила сговор на рынке куриных яиц в Хабаровском крае

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251210/fas--865394009.html
2025-12-10T10:43+0300
2025-12-10T10:43+0300
бизнес
россия
хабаровский край
уфас
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор крупных производителей яиц в Хабаровском крае, направленный на ограничение отгрузок товара в торговую сеть ООО "Агроторг" для предоставления конкурентных преимуществ ООО "ДВ Невада", сообщила служба. В феврале хабаровское УФАС сообщала, что в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц в Хабаровском крае - АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская" - возбуждено дело по подозрению в сговоре на цены. "По итогам проверок Хабаровское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "ДВ Невада", АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская"… Действия участников соглашения были направлены на создание условий по ограничению отгрузки товара в торговую сеть ООО "Агроторг" для предоставления конкурентных преимуществ ООО "ДВ Невада", - говорится в сообщении. Уточняется, что АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская" - единственные производители куриных яиц на территории региона, которые на 90% обеспечивают Хабаровский край продукцией собственного производства. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организаций к административной ответственности в соответствии с КоАП.
https://1prime.ru/20251209/fas--865364684.html
хабаровский край
бизнес, россия, хабаровский край, уфас
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, УФАС
10:43 10.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
ФАС
ФАС . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор крупных производителей яиц в Хабаровском крае, направленный на ограничение отгрузок товара в торговую сеть ООО "Агроторг" для предоставления конкурентных преимуществ ООО "ДВ Невада", сообщила служба.
В феврале хабаровское УФАС сообщала, что в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц в Хабаровском крае - АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская" - возбуждено дело по подозрению в сговоре на цены.
"По итогам проверок Хабаровское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "ДВ Невада", АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская"… Действия участников соглашения были направлены на создание условий по ограничению отгрузки товара в торговую сеть ООО "Агроторг" для предоставления конкурентных преимуществ ООО "ДВ Невада", - говорится в сообщении.
Уточняется, что АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский" и АО "Птицефабрика "Комсомольская" - единственные производители куриных яиц на территории региона, которые на 90% обеспечивают Хабаровский край продукцией собственного производства.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организаций к административной ответственности в соответствии с КоАП.
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от психозов
Вчера, 14:34
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайУФАС
 
 
